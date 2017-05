Capriles pidió explicación del destino de venta de bonos de Pdvsa

A propósito de la venta de bonos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con un descuento del 69%, a la firma estadounidense Goldman Sachs, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, exigió explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro sobre el destino de dichos recursos.

“Siguen desangrando las finanzas de nuestro país en prejuicio del pueblo venezolano. Esto deben explicárselo en detalle a los venezolanos. ¿Para qué necesitan este dinero, para comprar bombas y material bélico que se les está agotando? ¿Para financiar la campaña electoral del fraude convocado? ¿O lo van a utilizar para comprar comida y medicinas que es lo que necesita el pueblo?”, dijo.

Detalló que la firma estadounidense acordó pagar al Banco Central de Venezuela (BCV), 865 millones de dólares por la adquisición efectiva de títulos emitidos en 2014 con vencimiento en 2022 por un valor de 2 mil 800 millones de dólares.

Asimismo, Capriles insistió en que los venezolanos no aceptarán la convocatoria fraudulenta a una constituyente, porque como lo plantea el gobierno no está establecido en la Constitución. Reiteró que el pueblo sabe que el problema no es la Constitución, sino el cumplimiento de la misma.

“La constituyente de Maduro es una elección interna del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ellos pretenden con el 20% de los votos controlar la Asamblea Nacional. El 80% de los venezolanos repudiamos la constituyente y queremos un cambio para Venezuela”.

En este sentido, señaló que cada vez son más voces dentro del Gobierno Nacional que afirman que la constituyente es una “convocatoria fraudulenta”. “Vimos la reacción de la periodista Maripili Hernández y la ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quienes siendo defensoras del proyecto del Presidente Chavez, hoy claramente indican que esta convocatoria es fraudulenta y va en contra de lo que dice la Constitución”.

El Mandatario regional y líder de la Unidad insistió en que la Fuerza Armada Nacional debe defender y hacer respetar la Constitución y no los intereses de un partido político, al tiempo que condenó que casi 40% de los asesinados en 59 días de protestas se hayan dado desde la activación de la fase II del Plan Zamora.

Por último, reiteró que los venezolanos se mantendrán en las calles afirmando que se aumentarán las protestas pacíficas para continuar la lucha por un cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral.

DC/NP