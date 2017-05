Capriles: Los Venezolanos no vamos a ser parte del fraude de Maduro

Ante una carta escrita por el ministro de Educación, Elías Jaua, para convocar a la Unidad este lunes a una reunión que se realizará en el Palacio de Miraflores, para exponer las razones de convocar una Constiyente, el Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, informó que no asistirán a la misma, pues reiteró que no se prestarán para impulsar un proceso a lo que califica como fraudulento a la Constitución nacional.

“Cómo quieren que se lo expliquemos? Aquí hay una Constitución. Si el gobierno cree que la puede doblegar por actos de fuerza, está equivocado. Eso no es una constituyente, eso es un proceso absolutamente fraudulento. El mundo entero y el pueblo venezolanos sabe que la gente del gobierno no se quiere someter a elecciones. Es importante señalar que las elecciones sectoriales no existen en la Constitución. La mayoría de los venezolanos, más del 80% no apoyamos esta estafa”, dijo

Ante esta situación, el también líder de la Unidad nacional convocó a todo el pueblo venezolano a movilizarse este lunes en todo el país, a las 11 de la mañana, para rechazar la convocatoria de la constituyente.

“Mañana lunes, en Caracas, nos movilizaremos hacia el despacho del ministro de Educación y, acompañados por el pueblo venezolano, le vamos a notificar todos los argumentos y las bases jurídicas de que eso es un proceso absolutamente fraudulento. Los venezolanos no vamos a ser parte del fraude de Nicolás Maduro. En el interior del país, las movilizaciones se efectuarán en las capitales de cada estado y entregarán la misma carta que será consignada en las sedes del representante de Maduro, es decir, en las sedes del Poder ejecutivo regional, las Gobernaciones”, explicó.

Asimismo, Capriles, quien estuvo acompañado de diputados de la Asamblea Nacional y demás autoridades gubernamentales, anunció que en los próximos días se conformará un frente por la Constitución en la que serán convocados todos los sectores del país.

“Vamos a constituir un frente con los cabildos. La idea es organizarlos y tenerlo en cada comunidad del país. Allí estarán convocados los opositores y oficialistas que participaron en la Constituyente del 99, quienes están en contra de la estafa de Maduro. Esto será para defender la vigencia de la Carta Magna y la democracia. Invito al pueblo venezolano una vez más a lee el articulo 347 de Constitución. Maduro lo que puede hacer es la iniciativa pero la decisión de llevar adelante un proceso constituyente son los 20 millones de venezolanos que están en el Registro Electoral”.

Denuncias

El gobernador de Miranda denunció a medios nacionales e internacionales que decenas de venezolanos detenidos por las protestas están siendo juzgados por tribunales militares, acción que viola el artículo 49 de la Constitución Nacional.

“Ayer en Carabobo, el gobierno dio un paso que ya coloca al país en un otra etapa. Estamos hablando, de acuerdo información que dio el gobierno, que hubo 780 personas detenidas en Carabobo. De esa cantidad 200 estaban siendo procesados en la sede el cuartel militar y a 40 de ellos se les constituyeron tribunales militares provisorios dentro de la misma sede militar; estos civiles fueron juzgados en juicios militares express. Estas personas están siendo enviadas a San Juan de los Morros siendo civiles; esos son los tiempos de la dictadura; si queremos ir a tiempos recientes, tenemos Chile con Pinochet”, expresó.

Ante lo que considera como un atropello, informó que en las próximas horas irá a Carabobo para hacerle frente a dichas acciones. “Esto es sumamente grave que no podemos aceptarlo los venezolanos, el juzgado militar es para lo militares, no para los civiles. Detrás de esto está el general Padrino López, él es el cómplice de estas detenciones. El no defiende la Constitución, el lo que defiende es un partido político”.

Por su parte, el jefe de la fracción parlamentaria del bloque democrático de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, presentó el cronograma de protestas de la semana para exigir al Gobierno nacional la restitución del hilo constitucional.

“El martes haremos asambleas de ciudadanos y cabildos en todo el país para discutir y debatir propuestas sobre esta grave situación que vive el país. Ese mismo día, en la tarde, la AN tendrá una sesión donde tendrán el derecho de palabra diversas ONG s. El miércoles haremos una movilización hacia el TSJ y a las sedes del Poder Judicial en todos los estados, para rechazar el Golpe de Estado. El jueves habrá un pronunciamiento de la Unidad en el que dará una hoja de ruta para salir de la crisis. Y el viernes se realizará la marcha de los abuelos hacia cada Defensoría del Pueblo de los estados y de la ciudad capital, en las que las personas de las tercera edad exigirán un mejor futuro para sus nietos”, explicó.

