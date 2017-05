British Airways canceló sus vuelos en Londres por ataque informático #27May

Este sábado se conoció que la aerolínea británica British Airways canceló sus vuelos provenientes de los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick debido a un ataque informático.

A través de la red social Twitter, British Airways se disculpó e informando que trabajan para solucionar el problema.

La aerolínea aclaró que el sistema global sufrió un ataque y la página web no está disponible, diversos usuarios se han quejado a través de las redes sociales que no han podido reservar o facturar mediante la aplicación móvil. A través de Twitter otros usuarios han denunciado que en los aeropuertos donde habían personas esperando por sus vuelos hay un caos general por las largas filas de personas que no han podido salir a sus destinos.

Hasta los momentos la aerolínea no ha declarado cuantos vuelos han sido afectados por la caída del sistema ni la naturaleza del problema. El aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, señaló que trabaja en conjunto con la aerolínea para resolver el problema.

