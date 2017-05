Borrachín, ¡Venezuela se respeta! Por Marlon S Jiménez García 

¿El borrachín del Raúl Castro que se está creyendo?, ¿Qué los venezolanos también somos descerebrados como el “comandante eternamente enterrado” que le entregó nuestro país al comunismo facilitando la invasión cubana, al mejor estilo termita; cuestión que corroe nuestras propias estructuras institucionales como Estado? Las cosas, de seguir los asesinos cubanos al frente del régimen en Venezuela, se van a complicar y las consecuencias serán de mucha gravedad, no solo en el campo político, sino en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo ético.

Lo dicho por el borrachín, con respecto a los venezolanos, es inaceptable; no solo para los demócratas que estamos dando una batalla en el día a día, para precisamente, impedir la hegemonía castrista, sino también para los militantes del chavismo, porque hay de manifiesto una total e insolente intromisión, como lo hizo Fidel, del dictador heredero del poder en Cuba en asuntos que solo incumben a los venezolanos. El borrachín dijo “no permitiremos impunidad a los sectores violentos y golpistas de Venezuela”. Pero, no engañan a nadie; los asesinos son los propios integrantes de la FANB y muchos militares cubanos que se encuentran en el país disfrazados de guardias nacionales que disparan a mansalva, sin ningún tipo de reparo, ´´porque ellos no tienen familia entre los manifestantes´´. Los venezolanos no aceptaremos, jamás, al comunismo como modelo de Estado, ni aceptaremos ninguna instrucción que arriesgue la democracia y atente contra el pluralismo político; primero muerto antes que aceptarlo. Así con esa convicción, estamos impertérritamente desafiando en las calles, y no saldremos de ella, a este régimen narcocorrupto, asesino (al día de hoy llevan en sus entrañas maléficas 42 muertos), hambreador, degradante, y con deseos sádicos de perpetuarse en el poder a través de formas de gobierno alejada de nuestra CNRBV. No quieren elecciones, ahora, mañana o nunca, porque están convencidos que se impondrá la fortaleza lograda por los venezolanos a través de los 40 primeros años de democracia; muy por encima del desmadre causado en los últimos 17, por el difunto y ahora por el engendro heredero.

Esa “Constituyente Comunal” que proponen es un adefesio jurídico, propio de los crematísticos Escarrá e Isaías (siento vergüenza decirlo, éste último fue mi tutor de tesis de la maestría), por supuesto, ordenada por el borrachín para seguir usurpando la identidad de la patria. El pueblo venezolano, más del 90% se opone y de allí el deseo de querer imponerlo, no por la vía de la consulta nacional, sino desde el punto de vista sectorial e ideológico. Es indudable, que los forajidos cubanos tienen secuestrado al engendro y éste obedece sin tapujos; tienen secuestrado a la FANB por medio del comunista Padrino López

y éste tiene chantajeado al alto mando militar que lo acompaña; que demuestra lo que siempre se ha dicho de los militares, que no es otra cosa que su interés desmedido por las 3C.

Este borrachín, quiere hacer realidad lo que ya dijo en una oportunidad en conjunción con el visitante permanente del “museo de la montaña”: “Venezuela y Cuba, es una misma cosa”. Nosotros los venezolanos amantes de las libertades ciudadanas, de la paz y demócratas en todo su esplendor y a carta cabal, te decimos: yo te aviso chirulí. El soberano está en la calle y ahora es definitiva su permanencia en ella; podrán seguir matando, sobre todo a jóvenes; necesitarán más balas, más bombas, más fusiles, más tanquetas y mientras eso sucede habrá más hambre, menos hospitales funcionando, más desempleo, menos educación, más miseria y también más muertes. De allí que aumentará el rechazo y habrá más calle, hasta que terminen en las manos de la justicia nacional e internacional por los delitos de lesa humanidad causados.

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com