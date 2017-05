Bárbara Palacios celebra 31 años de su coronación como Miss Venezuela

Es vital hacer de nuestra vida la "Empresa Más Importante de todas" por lo tanto hay que luchar, esforzarse y aspirar a ser Mejor que Ayer 👏🏻 …………………………………………….. It is vital to make our life “THE MOST important Business of all" so we must always strive be better than Yesterday👏🏻 ………………………………………………………#Barcelona #España #Conferencia #Charlas @mujerlideryemprendedora #MujerLiderYEmprendedora #Inspiracion #Bienestar #Charla #Conferencia #CrecimientoIntegral #Emprendimiento #EligeSaberVivir #EstiloDeVida #DejaHuellas #InvierteEnTi #Inspiradora #BarbaraPalacios #DejandoHuellas #MejorQueAyer #UniversoDeInspiracion #TuInspiradoraVirtual 👏🏻👍🏻💃🏻

A post shared by barbarapalacios_inspiracion (@barbarapalacios_inspiracion) on Apr 3, 2017 at 11:12am PDT