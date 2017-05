Azul Ambientalistas inicia la Campaña #SegundaMano con la que se reciclará lo que ya no uses

La Fundación Azul Ambientalistas está invitando a las empresas, comercios y negocios a participar en la Campaña #SegundaMano, enmarcada en el Programa Economía Circular de la organización. La misma trata del Reciclaje de Artículos para la Reventa que financiará las acciones que lleva a cabo nuestra organización.

Existen artículos donde llega el momento de deshacerse de ellos, con el fin de adquirir uno nuevo o sencillamente porque ya no se está utilizando. Es allí donde entra la Campaña #SegundaMano, solo ponte en contacto con la Fundación Azul Ambientalistas y un representante autorizado ira a buscar todo eso que deseas que nos llevemos. No importa si es muy viejo o que no se encuentre en óptimas condiciones, solo necesitamos que estén en buen estado, para poderlo revender y así lograr el financiamiento de las distintas acciones que llevamos a cabo.

Pero si no tienes artículos para deshacer, también puedes colaborar. Participa en las Redes Sociales con la etiqueta #SegundaMano y utilizando el enlace http://azulambientalistas.org.ve/segundamano/, donde describe ampliamente esta campaña ambientalista.

Además se puede organizar una recolecta colectiva entre empresas, comercios y negocios cercanos de artículos para que la colaboración sea grande. Si perteneces a una agrupación de empresas, comercios o negocios o un centro comercial, también se puede participar.

Recolectan todo tipo de artículos… Aquí algunos ejemplos:

.- Aparatos electrónicos en buen estado.

.- Computadoras, Laptops, Impresoras, Cámaras Fotográficas, Cámaras Filmadoras, Módems, Routers, en buen estado.

.- Muebles y Artículos de Oficina en buen estado.

.- Muebles y Artículos del Hogar en buen estado.

.- Electrodomésticos, ya sea línea blanca o línea marrón, en buen estado.

.- Ropa, calzados y accesorios de hombre y mujer, también de niño o niña en buen estado.

.- Libros y Revistas en buen estado y con todas sus hojas y páginas.

.- Aparatos mecánicos en buen estado.

.- Juguetes nuevos y antiguos en buen estado.

.- Y muchos artículos más…

Sólo ponte en contacto, coordina los detalles de la recogida y así estarás colaborando económicamente con la Fundación Azul Ambientalistas. Llámalos al 0414-662.05.62 o al 0424-637.19.25, también puedes escribirles al correo electrónico azulambientalistas@gmail.com.

Condiciones:

.- La Fundación Azul Ambientalistas va a recibir los artículos en calidad de donación. La organización no está en capacidad económica para comprarlos, así sea a un bajo precio.

.- Todos los artículos deben estar en buen estado, es decir, deben funcionar adecuadamente. También aceptamos objetos para repuestos, previa consideración de las partes.

.- Por razones logísticas, solo atenderemos a empresas, comercios, negocios y depósitos ubicados en el municipio Maracaibo del Estado Zulia.

.- Por razones logísticas, la cantidad de artículos debe ser de consideración. Se establecerá la conveniencia del retiro en el contacto telefónico.

.- Podemos retirar artículos incompletos, pero en buen estado. Por ejemplo: Equipos de Sonidos sin las Cornetas, Computadoras sin Monitor, Impresoras sin Cable, etc.

.- El representante de la Fundación Azul Ambientalistas que retirará los artículos, levantará un acta donde se especificará descripción, cantidad y condiciones de los mismos que ambas partes firmarán.

.- Regularmente la Fundación Azul Ambientalistas estará informando sobre los avances de la Campaña “Segunda Mano”, a través de las vías de comunicación que considere necesario.

DC/NP