Ariana Grande canceló su “Dangerous Woman Tour” por Europa tras atentado en Inglaterra

Luego del atentado durante su concierto en Manchester, que dejó 22 muertos y 59 heridos, Ariana Grande suspendió el resto de las fechas en Europa de su “Dangerous Woman Tour”.

Según informó TMZ, fuentes cercanas a la cantante afirmaron que esta suspendió de forma indefinida los shows que tiene agendados en Inglaterra, Bélgica, Polonia, Alemania y Suiza.

Aún no está confirmado si su gira por Latinoamérica, con la que se presentaría este 3 de julio en el Movistar Arena, también será cancelada. Por ahora, la empresa responsable del espectáculo, Agencia Salvaje, dijo que el recital sigue en pie. No obstante, subrayó que la cantante podría modificar su agenda.

Medios internacionales reportaron que la cantante se encuentra bien, pero “devastada”, tras las explosiones ocurridas la noche del martes en el Manchester Arena.

Grande se refirió a los hechos por medio de su cuenta de Twitter, donde lamentó las explosiones durante su recital. “Rota. Lo siento desde lo más profundo de mi corazón. No tengo palabras”, publicó.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017