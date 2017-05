Aracely Arámbula se confiesa dice estar enamorada y quiere ser mamá

Cada vez que alguien le pregunta a Aracely Arámbula si está enamorada, siempre dice que sí, que está enamorada de sus hijos… y siempre niega que haya algún hombre en su vida.

Antes de Luis Miguel, le conocimos a Eduardo Verástegui y Fernando Colunga, pero después ya más conocedora de la vida, tuvo romance con Gabriel Soto, Pablo Montero y hasta le achacaron a A.B. Quintanilla.

Tras su relación con Luis Miguel, ella siempre ha estado toreando a la prensa porque parece que no quiere que el Sol de México se entere de sus amoríos, pero de todas formas se le conoció a Arturo Carmona, al que dejó sin aviso por Sebastián Rulli; después de Sebastián estuvieron el empresario Tanio Esteban, con el que dicen que vivió un triángulo amoroso,, ya que él mantenía relación con otra mujer y después ella misma presentó a al cirujano plástico ecuatoriano Juan Pablo Menéndez… con el que terminó en silencio, igual que empezó.

Aracely oculta a quien le conviene ocultar… pero eso sí, ella siempre ha dicho que “está abierta al amor”.

Pero ahora Aracely dice que tiene un nuevo amor…“En este momento estoy enamorada porque el amor siempre debe estar en tu vida”.

La actriz dijo que su amor no está “escondido, pero sí soy muy discreta”.

Pero no solo eso dijo, también le confesó que quiere volver a ser mamá pero por medio de la adopción. “Me gustaría adoptar”, pero eso si, lo quiere como mamá soltera… me imagino que no quiere pasar con otro lo que pasó con Luis Miguel.

DC | 800Noticias