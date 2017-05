Ángel Machado: Plantón en el Zulia se transformó en un paro cívico

“La dictadura de Nicolás Maduro quiere hacerle creer a los venezolanos que el plantón convocado para este lunes fue un fracaso, pero esto no es más que otra de sus mentiras. En el caso del estado Zulia a medida que avanzan las horas, el plantón se ha transformado en un paro cívico”, afirmó el concejal de Maracaibo, Ángel Machado.

Machado, también coordinador político regional de Voluntad Popular, aseguró que comercios, empresas y la ciudadanía en general se sumaron a la protesta en rechazo a la dictadura.

“Muchos negocios en el Zulia no abrieron sus puertas como una forma de protesta en contra de los desmanes del régimen, mientras que los ciudadanos no salieron de sus casas. En las calles de la capital zuliana no hay el flujo vehicular acostumbrado. Con Unidad estamos demostrando que somos capaces de generar ingobernabilidad en el país y por eso cada día la dictadura está más acorralada”, explicó.

El edil marabino aseguró que el plantón fue convocado inicialmente para tres puntos en la capital zuliana, pero pasadas las horas más ciudadanos se unen a esta protesta para cerrar más calles y avenidas de forma pacífica y no violenta.

“El tráfico y la movilidad en la ciudad cada vez se hace más compleja, porque en cada esquina hay ciudadanos pacíficamente obstaculizando el tránsito. En el Zulia y en Venezuela ni la lluvia ha detenido a la gente, seguimos en resistencia. Después de 45 días de protestas seguimos demostrando que nuestra lucha no se detendrá hasta lograr la libertad del país”, señaló.

Machado anunció que las acciones de protesta se irán intensificando en los próximos días para lograr doblegar a la dictadura. “Que no crea Nicolás Maduro que solo seguiremos haciendo plantones y protestas de calle. Tomaremos medidas más radicales, como dejar de pagar los impuestos en el país para que no tengan recursos para comprar más gases lacrimógenos y perdigones para reprimir a la ciudadanía. Tenemos que quebrar los pilares fundamentales de la dictadura para lograr la transformación política de Venezuela”, destacó.

