América con Venezuela, por Paciano Padrón (@padronpaciano)

Bien hubiéramos podido dar por título a este artículo “El Mundo con Venezuela”, porque luego de 18 años de indiferencia casi total en el globo hacia lo que acontecía en nuestro país, hoy el mundo está mirando hacia nosotros. Es de verdad emocionante ver, desde las distintas organizaciones internacionales y desde los diferentes países, la comprensión y solidaridad que ahora existe con la lucha que estamos librando. Así como por largos años nos quejábamos de la indiferencia mundial hacia la tragedia venezolana, hoy la solidaridad es visible en el mundo entero, lo que constituye un retroceso para Maduro. Le estamos moviendo el piso.

He titulado “América con Venezuela”, porque con ese nombre se efectúa este sábado 20 de mayo una inmensa manifestación en Miami, que por su posición geográficamente estratégica resulta un punto de encuentro de gente de todo el mundo. Americanos de todo el Continente, hijos de los 35 países integrantes de la región, expresan a Venezuela su solidaridad en este tiempo de lucha agónica, su comprensión en nuestra batalla por la democracia y la libertad.

América se hace solidaria con nuestro país, que vive una grave crisis política y humanitaria que clama justicia. Este evento, América con Venezuela, es una expresión de hermandad, de solidaridad continental y, sobre todo, de claridad en que el objetivo es frenar el castro-comunismo que hoy, impulsado por el narcotráfico, pretende llevarse consigo a todo el Continente.

Es bueno saber que la mayoría ya entiende que lo que acontece a Venezuela, como víctima del narco-castro-comunismo, podría ocurrirle a cualquier otro país. Hoy es Venezuela, pero el objetivo del castro-comunismo es toda la América. Algunos países han logrado sacudirse el castrismo, lo logró Honduras, también Argentina y Brasil lo alcanzaron. Hoy están sometidos, con sus especificidades y sus características propias, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, y está plenamente subyugada, invadida y sometida a extremos vergonzosos, nuestra querida Venezuela. El Continente solidario se manifiesta ahora en Miami este sábado 20.

Con menos, con muchísimos menos de lo que se ha hecho en Venezuela en los últimos meses y años, habría caído cualquier dictadura en el mundo. En nuestro propio país no tiene precedente una lucha sostenida por tanto tiempo, regada con tanta sangre y llorada por tantísima gente. Pérez Jiménez soltó el coroto más rápido, no porque fuera un dictador menos sanguinario que Maduro, sino porque no tenía las presiones brutales que tiene este régimen para no aflojar. Tras la posición de Maduro, están Cuba y el comunismo internacional, el Foro de Sao Paulo y el izquierdismo que lo rodea; están el terrorismo internacional, China y Rusia, pero sobre todo está el narcotráfico que tiene en Venezuela tierra libre para actuar, cuyo régimen tolerante, corrupto y sometido defiende por todo los medios. El que sea difícil, y lo es, y mucho, no significa que sea imposible; lo estamos logrando y lo vamos a lograr.

La calle sostenida ha sido un instrumento de gran valor. La alta dosis de calle, de calle y más calle, la resistencia valiente particularmente de nuestros jóvenes, es una garantía del resultado querido. Que la calle no calle, no podemos aflojar. Los venezolanos que están en territorio patrio, que expresen su rechazo a la dictadura en las calles de la Patria, y quienes están fuera del país, que lo expresen allí donde están, respetando por supuesto las normas y disposiciones de cada Estado.

Este sábado 20 de mayo la concentración de Miami, inicialmente convocada para la calle 8, cruce con avenida 13, ha debido cambiarse por exigencias del Alcalde, quien alegando razones de seguridad, ya olfatea una inmensa concurrencia, por lo que la concentración tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el Parque José Martí, 351 SW, 4ta. Avenida. El Comité Organizador, abierto y plural, está integrado por hombres y mujeres de diferentes países que tienen un solo objetivo: la democracia y la libertad en el Continente. América con Venezuela.

DC / Paciano Padrón / pacianopadron@gmail.com / @padronpaciano