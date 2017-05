Alfredo Ballesteros: Constituyente con hambre. Por Alfredo Ballestero

Es una manera más de burlarse del soberano que está preocupado porque tiene a sus hijos menores en su hogar y le faltan los alimentos para poner en su mesa y el gobierno indolente no les ofrece una solución para tener una mejor calidad de vida pues este se encuentra muy ocupado pensando en como viola la Constitución para mantenerse en el Poder.

El pueblo necesita que se tomen las medidas adecuadas para salir de la actual crisis y ha salido a la calle de manera contundente a rechazar la propuesta de Constituyente, aunque el gobierno no los vea, no los escuche y no los tome en cuenta cientos de miles de Venezolanos salen a diario cansados por no tener una buena calidad de vida, cansados de políticas erradas por parte del gobierno que cada día los empobrece mas.

Entenderá Nicolás Maduro que estamos pasando unos de los peores momentos de la historia Republicana de nuestra Patria o seguirá improvisando y jugando con el estomago de cada Venezolano, si no se cambia el rumbo de las actuales políticas el pueblo le pasara por encima a este gobierno todopoderoso.

En cada rincón de nuestro País hay hambre, el pueblo está pasando ronchas para poder comer en muchos casos una vez al día y es en esto en lo que debe poner atención el gobierno agonizante porque una constituyente fraudulenta e inconstitucional no pondrá la comida en la mesa cosa que si hará lograr un entendimiento entre todos los factores que hacen vida activa en nuestro País y poder dejar de ver menos Venezolanos comiendo de la basura y más respeto a la Constitución de 1999 esa que contempla el derecho a la Alimentación, esa misma llamada por los que hoy gobiernan y le temen por que ya no les favorece “La mejor Constitución del mundo”.

DC / Afredo Ballestero / Dirigente Político