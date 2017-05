Ahora Magistrado Danilo Mojica del TSJ afirma que “convocatoria a la Constituyente no es la solución a la crisis” #23May (Vídeo)

Este martes, cercanas las horas del mediodía se pronunció a través de Telecaribe el Magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Danilo Antonio Mojica Monsalvo, se pronunció y fijo su posición en torno a la propuesta del presidente Nicolás Maduro.

El magistrado citando los artículos 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 7 del código de Ética del Buen Venezolano, y explicando el por qué de su vestimenta y la utilización de los símbolos patrios en ella, los cuales son sinónimos de justicia.

Mojica apoyó la posición de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, y sentenció “la misma sin la aprobación del pueblo compromete la soberanía popular y la aniquila”. Le exigió al presidente Nicolás Maduro que reflexione sonre la Constituyente, pues esta no es la salida de la crisis nacional.

“La historia no nos perdonará a quienes no actuemos en función del interés nacional…, la crisis no se puede solucionar con la referida Constituyente”, destacó.

Acá el vídeo completo:

