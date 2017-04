Viviana Gibelli: “Tragamos mucho gas” #8Abr

Esto fue lo último que pude grabar justo antes de la emboscada. Entraron por chacaito con muchas bombas lacrimógenas y nos dispersaron a todos. Que impotencia siento. Tragamos mucho gas. Lanzaron por la autopista hasta las mercedes y seguían…. eso fue a las 2:45pm. #nomasdictaduraenvzla 🙇

A post shared by Viviana Gibelli (@vivianagibelli) on Apr 8, 2017 at 12:50pm PDT