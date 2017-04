Venezolanos cumplen 7 horas de resistencia pacífica en el Distribuidor Altamira #24Abr (Vídeo)

A sietes horas de resistencia pacífica en el Distribuidor Altamira, continúan los venezolanos en la jornada #VzlaSePlantaContraElGolpe muy firmes exigiendo apertura del canal humanitario, libertad de todos los presos políticos y el cese de las inhabilitaciones, elecciones generales y respeto a la Asamblea Nacional y a la Constitución.

El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, expresó que “tenemos 6 horas en la calle, 6 horas resistiendo, 6 horas luchando, 6 horas aguantando los embates de la dictadura. Demostremos que la violencia está del lado del gobierno, si se puede Venezuela. Maduro podrá seguir mintiendo e inhabilitando y aquí estaremos n la calle pacíficamente”.

El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, hizo un llamado a los Cuerpos de Seguridad del Estado a cumplir con la Constitución y ponerse del lado del pueblo venezolano, que hoy ha dado ejemplo de resistencia en la calle. “Hacemos un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado el artículo 68 de la Constitución es muy claro, se prohíbe el uso de gases tóxicos y armas de fuego para disolver manifestaciones pacíficas. Soldado de la Fuerza Armada Nacional pónganse del lado de la Constitución, pónganse del lado de la mayoría de los venezolanos que queremos vivir en democracia, pónganse del lado de esa inmensa mayoría que no quiere un dictador en el Palacio de Miraflores que los utiliza a ustedes como escoltas”.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Luis Florido, indicó que esta es una forma de exigirle a Nicolás Maduro que de una vez abandone el poder y permita que el pueblo se exprese. “Este Plantón Nacional es una manera pacífica de resistencia, una forma de demostrarle al poder dictatorial que somos muchos más. Recordemos como en el 2014 nuestro hermano Leopoldo López le dijo al pueblo de Venezuela que hay que encontrar una manera de salir de este desastre, y nosotros estamos en las calles para hacer entender a toda la Comunidad Internacional que el pueblo de Venezuela se mantiene de pie para hacer frente a este régimen. La Venezuela que quiere cambio sacará a Nicolás Maduro, y juntos construiremos #LaMejorVzla, un país donde todos los derechos sean para todas las personas”.

Al igual que Smolansky, Florido hizo un llamado a las Fuerza Armada Nacional para que se ponga del lado de la Constitución. “A nuestras Fuerzas Armadas les pedimos una vez que recuerden que son garantes de la Constitución y que su papel no es reprimir a un pueblo que quiere un cambio. A nuestros hermanos manifestantes, la lucha no violenta es disciplinada, supone aguantar y resistir hasta que el opresor se canse de reprimir. No caigamos en provocaciones y sigamos todos movilizados para exigir las elecciones que desean todos los venezolanos, sin presos políticos y con un canal humanitario abierto”.

Este es el VIDEO que @NicolasMaduro no quiere que el MUNDO vea del MAR d pueblo en el Distribuidor Altamira. ¡BRAVO! pic.twitter.com/mxaVgZodI6 — Maihen (@MaihenH) April 24, 2017

DC/NP