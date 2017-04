Un hombre enfureció y rompió decodificador en las oficinas comerciales de una empresa de cable

Un joven, que explotó en contra de la empresa de cable. “¿Me van a tomar el reclamo ahora?”, preguntó furioso.

Un video viral recorre las redes y hace furor. Es que el clip muestra, brevemente, la historia de un joven que se quedó sin trabajo y que intentó en repetidas oportunidades dar de baja el servicio de cable, aunque, según se ve, todos sus esfuerzos fueron infructuosos.

En medio de los gritos, el cliente da las explicaciones pertinentes por su deseo de dar de baja el servicio. Pero, al parecer, no se trata de la primera vez que intenta desvincularse de la empresa proveedora del servicio televisivo.

Harto, frustrado y sobrepasado por la impotencia, terminó rompiendo el aparato decodificador en las oficinas comerciales de la empresa. “¿Me va a dar pelota, Telecentro? Hace dos meses que estoy pidiendo la baja, pago como un pel… Me cansé de mandar mensajes”, decía una y otra vez mientras golpeaba el dispositivo. “Estoy podrido. Me tienen las pelotas al piso”, agregó furioso.

“Quiero la baja, no quiero pagar más, me quedé sin trabajo y me siguen mandando los importes que hay que pagar. Quiero la baja no quiero pagar más!”, concluye el clip, que lo muestra golpeando aun más el decodificador.

DC/EI