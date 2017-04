Trató de matar a una mujer a puñaladas para hacer un sacrificio

Ashley Hall, una mujer del estado de Florida, dijo que no pensaba que Benito (“Phil”) Crisanto trataría de matarla. Según le declaró a la policía, cuando su amigo la apuñaló con un cuchillo éste le dijo: Tengo que hacer un sacrificio”.

El noticiero local 10 News reportó que Hall sobrevivió el extraño ataque y Crisanto logró escapar. La policía de Boynton Beach arrestó posteriormente al hombre de 19 años en un restaurante McDonald’s, ubicado en el 1799 N. Congress Avenue. Llevaba puesta una camiseta que decía “Catch Us If You Can” (Atrápanos si puedes).

Hall, de 30 años, dijo que antes del ataque Crisanto fue varias veces al apartamento que ella comparte con su novio en la comunidad Advenir at La Costa, en Boynton Beach.

Raymond Rash, el novio de Hall, le dijo a los investigadores de la policía que conoció a Crisanto hace unos dos años en la piscina del condominio. Lo consideraban un amigo, de modo que cuando Crisanto le envió a Hall un mensaje de texto diciéndole que quería despedirse de ellos porque se mudaba a Nueva York, los dos esperaron su visita.

Crisanto llegó a la casa con un arma y cuando Rash lo vio los dos forcejearon hasta que Rash pudo quitarle el revólver. Entonces salió del apartamento en busca de ayuda, sin saber que Crisanto también tenía un cuchillo.

Cuando Rash salió de la casa, Crisanto acuchilló varias veces a Hall. La mujer dijo que lo agarró por los testículos y trató de persuadirlo de que se llevara los ahorros que la pareja tenía en la casa y que se fuera. Le dio unos $3.200 en efectivo.

Rash dijo que cuando regresó vio a Crisanto que amenazaba a Hall con un cuchillo en su garganta. Minutos después la soltó, huyó con el dinero y Hall se desplomó al piso.

Un vecino llamó a los rescatistas y Hall fue llevada al Delray Medical Center, donde la atendieron por las heridas que sufrió.

Después que la policía capturó a Crisanto, lo acusó de intento de homicidio, asalto con agravantes con un arma blanca y robo con un arma.

DC | 800 Noticias