Trabajadores del IVSS denuncian que existe un depósito de medicinas vencidas en Sabaneta

Trabajadores de la salud y representantes sindicales denunciaron alarmados una serie de irregularidades que atenta contra la salud de los zulianos y otras que involucran el desmejoramiento de beneficios y corrupción en el área de farmacia.

Un grupo de sindicalistas, trabajadores y miembros de la comunidad en el ambulatorio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado en el sector Sabaneta, denunciaron sin temor una serie de irregularidades en este centro sanitario, según información publicada por el diario La Verdad. Los presentes detallaron cada una de las presuntas irregularidades que existen dentro de la institución tales como esconder, enterrar insumos y medicinas vencidas, jubilaciones inconclusas, despidos injustificados y corrupción en la farmacia del lugar.

Explicaron que todo inició con un recorrido por la parte trasera del lugar en el que notaron la abertura de una ventana en la que vieron una ampolla de benzetacil, un antibiótico tirado en el suelo. Esto llamó la atención de un grupo de trabajadores, quienes verificaron que el sitio era una especie de depósito y además encontraron enterrados insumos como: cajas de placas, jeringas, microgoteros, sondas o algodones, más de cinco mil ampollas del mencionado medicamento y soluciones fisiológicas con fechas de vencimiento del 2008 al 2014.

Un informe del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales indica que el material, supuestamente, fue hallado en noviembre del año pasado. Sin embargo, los denunciantes aseguran que fueron notificados del descubrimiento ayer en la mañana.

Carlina Rodríguez, secretaria general del Sindicato Autónomo Profesional Socialista de Trabajadores de la Salud Unidos y sus Similares y Conexos del estado Zulia (SINAPSTRTSUSCEZU), aseguró que la doctora Eudy Sánchez, directora de la institución, tomó atribuciones que no le corresponden de manera arbitraria. “Si eso tiene años aquí, la doctora debió hacer las denuncias en el momento que recibió la gerencia de este instituto. No podemos permitir los atropellos que se cometen contra trabajadores, comunidades y pacientes. Esto es un crimen”.

Instancias mayores

Rodríguez recalcó que enviaron por correo a la Contraloría General de la República todas las fotografías y pidieron una auditoría en el centro de salud. “Estamos solicitando la destitución inmediata de la directora Eudy Sánchez del Seguro Social. Dos funcionarias fueron maltratadas y vejadas. Fuimos a Caracas y solicitaremos el reenganche de estas a su lugar de trabajo”.

Carlos Palmar, antiguo encargado del depósito de la farmacia, comentó que cuando se encontraba en su puesto, llegaron facturas de medicamentos que no entraban al lugar. Cuenta que estos movimientos fueron notificados a su jefe y a la dirección. “En algunas oportunidades se desaparecían inexplicablemente los medicamentos y cuando lo notificaba decían que era un error de Caracas. Nunca se tomaron medidas e incluso se vendían medicamentos por fuera. Cuando salí de vacaciones y regresé, me conseguí que me habían cambiado de puesto”.

Palmar explicó que cuando un medicamento se descarta o se vence, este debe colocarse en un kit de desechos tóxicos y entregarse para su incineración. “Eso no se puede llevar a un basurero común. Debería levantarse un informe de todo eso y aquí nunca vi que se hiciera”. La doctora Sánchez decidió no ofrecer declaraciones al respecto y uno de los fotógrafos del diario La Verdad fue censurado por milicianos que se encontraban en el lugar y limitaron su trabajo.

DC|LV