Tomás Rincón pide cese a la represión en Venezuela

Un llamado de “fuerza, esperanza y fe” para Venezuela se hizo sentir este lunes en las redes sociales de parte del capitán de La Vinotinto, Tomás Rincón, quien evidenció su amor por el país y pidió que cese la represión.

Desde su perfil de Instagram, el jugador de la Juventus escribió: “Mis condolencias a las familias que han perdido algún ser querido a manos de la violencia e intolerancia. Mis respetos y admiración a los verdaderos héroes de esta historia: el pueblo”.

Destacó: “Hago un llamado a la no represión, en nuestras calles se encuentran abuelos, padres y jóvenes que alzan su voz con la necesidad de ser escuchados. No podemos ser indiferentes ante este llamado. No podemos sembrar más odio en nuestros corazones. Encendamos esa luz interna que tenemos, esa luz colectiva que nos permitirá reconstruir nuestra nación”.

“Por último, quiero decirle a todos los venezolanos que estoy presente, me pongo a disposición en lo que esté a mi alcance para ser un impulsor en el renacer de mi país. Te amo, Venezuela”, culminó.

Manifestantes en contra del gobierno de Nicolás Maduro se concentraron en las principales vías de todos los estados país, para el “Gran Plantón Nacional” que convocó la Mesa de la Unidad Democrática.

DC | El Nacional