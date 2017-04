Tintori: Leopoldo López va a salir porque esta dictadura se va a acabar

Cientos de venezolanos juntos a diputados y dirigentes de la Unidad Democrática tomaron las adyacencias de la cárcel militar de Ramo Verde, participando de una sesión de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para exigir la libertad del líder político y preso de consciencia Leopoldo López y más de 30 presos políticos allí injustamente detenidos por la dictadura.

“Leopoldo va a salir porque esta dictadura se va a acabar. No hay justificación para mantener a alguien incomunicado. Leopoldo es un preso de conciencia y lo tienen incomunicado. Al defensor Tarek William Saab, le pregunto ¿cómo se define que tengan a un hombre aislado sin ver a su familia, sin hablar con sus hijos, sin ver a sus abogados? Es una violación sistemática de los venezolanos”, agregó Tintori.

Durante más de 6 horas, Lilian Tintori de López, activista de derechos humanos, y Antonieta Mendoza de López esperaron en la cárcel militar de Ramo Verde que les permitieran el paso a la visita familiar de Leopoldo López previo a la llegada de la marcha que más temprano había partido desde la redoma de San Antonio de los Altos.

“Hoy es día de visita familiar, hoy todos los familiares tienen el derecho de ver a su privado de libertad. Pero hoy el régimen no nos dejó pasar. Lo peor es que hoy no solo le quitaron la visita a la familia de Leopoldo, sino a las familias de los que están presos aquí. No es Leopoldo solamente el que está preso, somos todos los venezolanos, pero el régimen no puede más. Nosotros sí porque no nos vamos a cansar, tenemos el amor y el coraje para seguir”, expresó Tintori.

Desde las afueras del centro de reclusión CENAPROMIL, Tintori y Mendoza permanecieron incomunicadas detrás de un piquete de la Guardia Nacional, hasta que cientos de activistas, dirigentes políticos de distintos partidos políticos y diputados de la Unidad, lograron llegar a Ramo Verde para realizar una sesión de la Comisión de Política Interior de la AN.

La activista de derechos humanos aseguró que “aquí en Ramo Verde había 90 hombres militares hoy. Nos mandaron a retirarnos y no nos movimos. Resistimos. Nos agredieron con alarmas ensordecedoras y aguantamos”.

Junto a cientos de venezolanos, que marcharon alrededor de 15 kilómetros en solidaridad con López, Tintori expresó que “Venezuela se movilizó porque es nuestro derecho ver a Leopoldo López, porque Venezuela lo quiere ver. Desde aquí pedimos libertad para Leopoldo y todos los presos políticos. Lo vamos a liberar porque es inocente. Tengan fe en que Leopoldo ya va a salir porque Maduro ya está caído”.

Así mismo aseguró que continuarán exigiendo que se respete el derecho a la visita familiar y destacó que la medida arbitraria de suspenderle la visita familiar “es porque quieren quebrar a Leopoldo y a su familia, pero esto cada día nos da más fuerza. Leopoldo y toda Venezuela siguen hoy en resistencia, con mucha fe y en paz, hasta lograr la libertad y el rescate de la democracia”.

DC/NP