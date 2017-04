Tania Díaz: La inmunidad no es impunidad, un diputado no puede evadir su responsabilidad #6Abr

Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico (GPP), aseguró este jueves 6 de abril que la inmunidad “no es impunidad” y añadió que los parlamentarios “no pueden evadir su responsabilidad legal” ante el país.

“Hay responsabilidad política, social y penal, porque esos llamados por parte de un líder político, no a manifestar pacíficamente, sino a lanzar un compromiso irreversible, un todo o nada que está atizando el fuego. María Corina lo ha dicho en anteriores oportunidades, soluciones no pacificas, no democráticas. Lanzan a la juventud de la oposición a un callejón sin salida y le ponen en frente fuerzas de choque que están debidamente entrenadas, financiadas y armadas para generar violencia. Ni siquiera un parlamentario puede evadir su responsabilidad en ese caso, es decir, la inmunidad no es impunidad, la inmunidad te da el privilegio para que tus en el ejercicio de tus funciones pues tengas esa potestad, pero eso no implica que tú puedas cometer delitos impunemente contra otros. Esos líderes, el señor Julio Borges que dice él es presidente de la AN, hizo llamados a las calles el día de hoy y él no está, evade la responsabilidad. Manda a la gente a la calle y se va para Washington”, expresó Díaz.

Durante su participación en el programa Encendidos transmitido Venezolana de Televisión, la parlamentaria reiteró que en el país “claro que hay libertad de expresión, aquí no solamente hay una libertad de expresión plena sino que aquí hay un debate político de altísimo nivel en Venezuela, es un debate tan de altura que evita, a mi manera de ver, que haya una confrontación física, que haya un escenario de conflicto real, nosotros hacemos una batalla de ideas, basado en la libertad de expresión que tenemos todos. Tú tienes libertad de expresión de decir lo que tú quieras, por donde quieras y después asume la responsabilidad de lo que dices. Pero, está la otra, que es quien te oye y quien te ve, que es la que no nombran ni la Sociedad Interamericana de Prensa, ni la Comisión Interamericana de DDHH, ni en los Colegios de Periodista, que es quien escucha el derecho de obtener una información veraz, oportuna y sin censura”.

DC/Panorama