Susej Vera: “Entiendan de una vez que la patria no se negocia”

#BastaDeMentirleAlMundo se jactan diciendo que "aman a su hermosa Venezuela" y a su vez tienen un doble discurso apoyando a una oposición fascista violenta que lo único que quiere es una intervención en nuestro país. Me pregunto? Saben lo que eso significa ? Saben que están siendo cómplices y entregando la patria al enemigo? Será que entienden que las bombas no distinguen color político? Definitivamente creo que no, que no entienden Nada, que están ciegos por obtener el poder como sea y que gracias a nuestro comandante Chávez y a un pueblo que despertó que hoy tiene más conciencia política que nunca y está claro de que queremos y para dónde vamos más nunca volverán a ponerle la mano a este país. Entiendan de una vez, si es que pueden entender algo, que la patria No se negocia la patria se defiende y eso es lo que vamos hacer los verdaderos patriotas que Si amamos a Venezuela!!!

A post shared by Susej Vera (@susejvera) on Apr 10, 2017 at 2:49pm PDT