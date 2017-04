¡Solidaridad! Viviana Gibelli envió un emotivo mensaje a Lilian Tintori

Me da mucho sentimiento con Manuela y Leo que no pudieron ver a su papi en su cumple. Pronto chiquitos abrazaran a su padre en Libertad. La lucha es por todos los niños para que conozcan un país diferente, libre y en paz. 🙏 #Repost @liliantintori with @repostapp ・・・ ‪‪La dictadura no permitió que viéramos a Leopoldo hoy, pero desde la puerta Ramo Verde le cantamos cumpleaños y le enviamos todo nuestro amor ¡Te amamos Leo! ‬

