¡Solidaridad! Artistas se pronuncian ante avalancha al sur de Colombia #2Abr

Quiero solidarizarme con todo el pueblo de #Mocoa . Yo como sobreviviente de una tragedia parecida en mi país( tragedia de Vargas 1999) , entiendo perfectamente el dolor que están viviendo hoy en día en nuestra hermana Colombia. Desde acá mis oraciones y apoyo a todos los afectados. Ustedes son un gran país y van a salir adelante con el favor de Dios. Estoy contigo Colombia!!!

