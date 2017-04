Sofía Vergara será la voz de una bailarina de flamenco de la nueva película animada ‘The Emoji Movie’

La bella colombiana Sofía Vergara prestará su voz para un personaje que forma parte de la cinta ‘The Emoji Movie’; película inspirada en las imágenes de los teléfonos inteligentes.

Todos los días utilizamos los emojis en mensajes de texto, redes sociales y correos electrónicos, incluso varias celebridades cuentan con su propia colección personalizada.

Sofía Vergara se unirá a esta fiebre, pues prestará su voz a una bailarina de flamenco para la nueva película animada ‘The Emoji Movie’.

En un comunicado de prensa, la protagonista de la serie ‘Modern Family’ afirmó que se encuentra muy emocionada por el hecho de participar en este largometraje tan singular y admitió que se considera una verdadera fanática de las caritas y signos que se incluyen en los teléfonos inteligentes.

“Interpreto a la bailarina de flamenco, quien no para de bailar. Baila cuando se levanta en las mañanas, cuando come, hasta cuando duerme. Es muy difícil de controlar cuando está manejando y poniéndose el maquillaje. Pensé que era el papel perfecto para mí porque la gente siempre me dice que me parezco a ella”, dijo la colombiana en el escrito según reportes de la revista People.

La historia se desarrolla en Textopolis, ciudad en la que habitan todos los emojis existentes y cada uno de ellos tiene su propia identidad, excepto ‘Gene’, quien se embarcará en una gran aventura con tal de definir quién es. La cinta cuenta con la participación de T.J. Miller, Ilana Glazer y James Corden y llegará a los cines el próximo 28 de julio.

DC|HC