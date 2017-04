Smolansky exige a Tarek William Saab ponerse del lado de la gente, la democracia y la Constitución #10Abr

El coordinador adjunto nacional de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, calificó de “disco rallado” acusaciones de Nicolás Maduro en cadena nacional, quien solicita abrir una investigación por denunciar el uso del gas rojo en las manifestaciones. La denuncia realizada en sus redes sociales el pasado sábado fue avalada por Amnistía Internacional, quienes cuestionaron el uso de gases para reprimir manifestaciones pacíficas y que su uso se prohíbe en el artículo 68 de la Constitución Nacional.

Smolansky instó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que se ponga del lado de la democracia y la Constitución. “A los 10 minutos de haber empezado la movilización al centro de Caracas, otra vez una represión brutal y cobarde por parte de gases lacrimógenos, ya para esta hora hay personas lastimadas. Estamos en la avenida Río de Janeiro. Reiteramos el llamado nuestra agenda es pacífica y no violenta, queremos llegar a la Defensoría del Pueblo a pedirle a Tarek William Saab a que emita una opinión pública ante los magistrados golpistas, hubo una ruptura del orden constitucional. Señor Defensor del Pueblo póngase del lado de la gente, del lado de la democracia, del lado de la Constitución, esto es inaceptable, es inaudito. Venezuela está en una dictadura”.

Con la Constitución en mano, indicó que el artículo 68 es claro. “El día de hoy estamos convocando a la calle de manera pacífica y no violenta para que se revierta el golpe de estado en Venezuela, para seguir luchando por refundar la democracia, rescatar las libertades y que acabe esta dictadura que nos tiene suspendida las elecciones indefinidamente y sumergidos en una crisis humanitaria. Denuncié el uso de un gas de color rojo el pasado sábado en las adyacencias de las Mercedes y me permito leer el artículo 68 de la Constitución: los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos de lo que establezca la ley, se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, la ley regulará a los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Yo quise traer hoy la Constitución para que vean que no es invento de uno, acá queda muy claro que está prohibido el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para reprimir la manifestación, esos gases que han usado en todos estos días genera problemas en la vista, descompensación, desmayo o vómitos, eso fue lo que yo manifesté el pasado sábado en mis redes sociales”.

Denunció el uso de gases lacrimógenos vencidos en el año 2015. “Tienen más de un año de vencimiento y que puede tener consecuencias en personas con asma, niños, mujeres embarazadas o la tercera edad. Amnistía Internacional ese mismo día twitteo lo siguiente: se debe aclarar componente del gas rojo usado en Caracas. Esta es una ONG respetada en este país y la comunidad internacional. Ustedes saben que se separar mi función como coordinador adjunto de Voluntad Popular y mi rol como servidor público, lo que hoy está sucediendo en Venezuela es inaceptable, el derecho a la vida no está garantizado, personas mueren cada día por falta de comida, medicinas o la delincuencia, por eso nosotros estamos en la calle. Ese discurso ya es un disco rallado, ellos siempre van querer confundir y decir lo que uno no ha expresado”, puntualizó.

12:22 M Empieza a reprimirnos la GNB https://t.co/y5IAAGl3WF — David Smolansky (@dsmolansky) April 10, 2017

DC|NP