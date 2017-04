Sismo de magnitud 7,1 sacudió capital de Chile #24Abr

Un fuerte sismo remeció la capital de Chile y fue seguido por una serie de temblores menores, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el sismo fue 7,1 grados y tuvo su epicentro a unos 35 kilómetros al oeste de Valparaíso a una profundidad de 10 kilómetros. Poco antes había reportado una magnitud de 6,7 y una profundidad de 33 kilómetros.

Informaciones provenientes de Valparaíso indican que sonaron las sirenas de alarma preventiva, por lo que las personas deben desplazarse a zonas elevadas.

Preliminary M7.1 earthquake strikes near Valparaiso, Chile https://t.co/kqKdt1sdMp

Report what you felt here – https://t.co/7fZDym7JCT pic.twitter.com/0beFfQIOo3

— USGS (@USGS) April 24, 2017