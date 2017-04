Sindicato petrolero exige a Schlumberger el pago de deudas contraídas desde el año pasado

A través de una nota de prensa, directivos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Lagunillas (STPL), le hacen un llamado al personal de la empresa Schlumberger para que les cancele lo adeudado a sus trabajadores, puesto que han estado violentando el Contrato Colectivo Petrolero, Ley Orgánica del Trabajo, Lopcymat.

Ángel Sánchez, secretario de Organización del STPL, indicó que la empresa ha dejado de cumplir con los beneficios de los trabajadores petroleros, “a estos trabajadores se les debe el pago de retroactivo del tabulador (clasificación) del mes de mayo de 2016, retroactivo del 30 por ciento del mes de noviembre 2016, retroactivo del 70 % de enero 2017 y Fideicomiso, además no cumplen con lo establecido en la cláusula 42 del contrato colectivo petrolero, la cual establece que deben tener asistencia médica integral ambulatoria, hospitalaria y quirúrgica además de farmacia”.

Añadió Sánchez, que estos trabajadores no reciben implementos de seguridad violentando así la cláusula 46 del contrato colectivo petrolero, “no es posible que estos hambre trabajen con bragas y zapatos rotos, no tienen guantes ni cascos de seguridad porque tienen años que no le dan sus implementos”.

Jesús Briceño, secretario de profesionales y técnicos del STPL, señaló que los trabajadores de la Schlumberger los mantienen en constante acoso laboral manteniéndolos en el patio sin darle oportunidad de salir al campo a ejercer sus funciones de trabajo. “Es por ello, que le hacemos del conocimiento a la gerencia de PDVSA y empresas mixtas que la Schlumberger esta insolvente por parte de la dirigencia sindical, ellos deben responder por los beneficios que dicta la convención colectiva petrolera y ofrecerle un mejor ambiente de trabajo”.

Entre tanto Jhon Castellano, secretario de Cultura del SPTL, dijo que también hay un grupo de trabajadores ocasionales de la Schlumberger que los tenían sub- contratados por la empresa “Pedro Marin”, “estos trabajadores se encontraban laborando desde el año 2010 y fueron sacados en septiembre de 2016 y hasta la fecha esperan su liquidación y pago de la Tarjeta Alimentaria (TEA), la cual nunca fue cancelada a estos trabajadores que durante 6 años prestaron sus servicios a esta empresa que la Schlumberger le cedió el trabajo pautado”.

DC/NP