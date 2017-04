“Sería un error histórico del club que no renovara Messi”

Xavi Hernández, ahora en las filas del Al Sadd catarí, ha comentado que el diez azulgrana es el jugador “más grande de la historia” y se dará cuenta de cuando deje de jugar o de cuando medio lo haga, como le ha pasado a él.

“Te das cuenta de donde has estado, de la presión tan bestia que has tenido y que has ganado muchos título y eso es muy importante”, ha comentado.

Xavi está convencido de que Messi volverá a renovar por el Barça. “Lo veo feliz y más maduro y tranquilo que nunca. No lo veo cambiando de aires: el Barça necesita a Messi, pero Messi también necesita al Barça”, ha comentado.

En cuanto a su futuro, el excapitán azulgrana ha dicho que aunque “es complicado” y para ello “se tiene que estar muy preparado”, él “tiene la ilusión de trabajar en el Barça en un futuro”.

