Seis de los detenidos en Barquisimeto por protestar serán recluidos en Ramo Verde

Seis de los ocho detenidos durante las manifestaciones en contra del Gobierno nacional en Barquisimeto, que estaban bajo un tribunal militar, serán enviados a la cárcel de Ramo Verde, mientras que los dos restantes recibieron arresto domiciliario.

Pedro Troconis, coordinador regional del Foro Penal, informó que durante los próximos 45 días, correspondientes al proceso judicial, los imputados por los delitos de ultraje a centinela y violaciones de zonas de seguridad permanecerán recluidos en el Comando de la Guardia Nacional, ubicado en Alí Primera, estado Lara, por orden del juez militar en la audiencia de presentación que se extendió hasta la madrugada de este viernes, reseñó El Impulso.

Sin embargo, no descartó que los jóvenes sean trasladados en las próximas horas a la cárcel militar ubicada en el estado Miranda. “Están bajo presión de las altas esferas del poder, especialmente de la administración de justicia, no nos extrañe que hoy sean trasladados a Ramo Verde. Esperemos que cumpla su palabra“, apuntó.

La defensa de los detenidos destacó que el delito de violación de zonas de seguridad que les fue imputado no tiene argumento, puesto que los apresados residen dentro del lugar y por lo tanto no hubo violación. Además, señaló que el proceso judicial estuvo marcado por varias irregularidades y refirió que el titular del tribunal se retiró a deliberar al menos tres horas y regresó con la decisión, procedimiento que no está establecido en la normativa legal.

DC | El Cooperante