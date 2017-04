Seguir, persistir y resistir. Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Esto es poderoso… “¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la Ley respetando, la virtud y honor!

Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el señor, gritaba el señor. Y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó…

Gritemos con brío, gritemos con brío, muera la opresión, muera la opresión. Compatriotas fieles la fuerza es la unión. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio…”

¡Gracias Maracaibo! qué gran marcha la de este 19 de abril. Aquí en Maracaibo se concentraron unas diez mil personas al menos. Más de 15 cuadras caminaban desde Plaza República hacia la Defensoría del Pueblo. Fue un mar de gente, un río humano, grande, enorme, compacto. Vino gente de todo el estado y la mayoría fue gente de la sociedad civil. La gente de todos los partidos, como debe ser, orientaron la marcha y le pusieron los colores, pero fue la sociedad civil la que le dio esa fuerza poderosa. Esta no fue una marcha de los partidos, fue una marcha de la gente, que está cansada de las amarguras a las que nos somete diariamente este Gobierno de manera inmerecida. Partido que diga que llevó mil, o dos mil personas miente y no hay que creerle, porque ha sido la voluntad espontánea de la gente la que desbordó esta gran marcha. Nosotros somos más, nosotros somos mayoría y de esto no hay ni una sola duda.

Impecable… el comportamiento de los organismos de seguridad este 19 de abril en Maracaibo. Hay que reconocer que en la Plaza de la República no hubo sino hasta bien pasadas las 9 de la mañana, unos tres o cuatro motorizados de la Policía Regional. Durante la ruta, se dejaron ver un par de grupos de motorizados más pero en ningún momento interrumpieron o obstaculizaron la marcha. Se esperaban infiltrados chavistas y nada pasó. Se esperaban ataques y nada sucedió. Se esperaban provocaciones, intimidaciones y nada de eso hubo, fue una marcha impecable.

Mucha fuerza… la llegada a la Defensoría por parte del pueblo sólo se compara con una avalancha humana. En segundos la sede de este Poder desapareció del dibujo y una Maracaibo sólida y compacta la invadió. El cordón policial se tuvo que hacer a un lado porque no pudo con aquella inmensidad. Este fue el mayor de los mensajes. Ellos están en minusvalía frente a nosotros numéricamente hablando porque la marcha oficialista que se concentró desde muy temprano en la Plazoleta de la Basílica con destino a la Plaza Bolívar, tuvo asistencia, pero ellos no llenaron ni tres cuadras. Y eso que se llevaron a todos los estudiantes de las misiones, las universidades bolivarianas, los becados, los funcionarios de las instituciones de Gobierno, consejos comunales y demás organizaciones y aún así, no plenaron.

La división… de los partidos se mantuvo en la marcha y esto fue negativo ya que la misma fue evidente y muy pero muy notoria. UNT y AD tomaron Bella Vista con Dr. Portillo y allí se apostaron. Muchas personas de la Sociedad Civil los acompañaron, mucha militancia vestida de blanco haciéndose pasar como no simpatizantes de partidos, también. Sus maquinarias azules y blancas destacaron, pero lo que me llamó mucho la atención es que ellos llenaron esa cuadra al inicio pero no llegaron ni a mitad de cuadra, fue como la punta de la esquina, repleta, compacta. Abarcó parte del antiguo edificio Banesco, de la esquina Bella Vista-Dr. Portillo, Pastelitos Rikoson, el frente del antiguo Ingeve y ya. Allí ellos se aseguraron estar a la cabeza de la marcha. El resto de las personas y grupos políticos estaban en la esquina de Plaza República y por toda la plaza, desde el frente de la sede de Cantv en el Salto Ángel hasta despuésde la Clínica Amado. El día anterior, a eso de la cinco de la tarde, los partidos se sentaron a acordar pautas de conducta en esta actividad ante el petitorio social de demostrar ser unidad de verdad. El martes, UNT dijo que marcharía en unidad y que la marcha era sólo una, el lugar de encuentro sólo uno y la ruta sólo una. Se definió entonces entre todos los partidos de oposición que hoy se sientan en dos mesas, que no habría foto grupal, que los estudiantes encabezarían la marcha y no lo partidos, que el camión de sonido contaría con un vocero de cada partido que hablaría por turno a la multitud, que Gustavo Ruiz y Emerson Blanchard no hablarían, no declararían a los medios y bueno, nada de esto pasó. UNT y AD se ubicaron en su espacio y los demás quedaron en su otro espacio. Los medios cubrieron a Rosales y a Guanipa como los cabeza política de la marcha, cada uno en los puntos de medios que sus partidos dispusieron en sus espacios. El grupo de VPA, PJ y demás partidos se fueron por la calle frente al Salto Ángel y UNT y AD se fueron por Bella Vista. Mucha gente se dio cuenta y no marchó. La gran mayoría lo hizo pero un importante grupo se quedó en la Plaza reprochando la división.

El ataque… Repudio el comportamiento de algunos medios de comunicación como Versión Final, que reseñaron que la marcha del 19 de abril fue violenta y que por esa violencia fue reprimida con gases por la Guardia Nacional. La marcha del 19 de abril en Maracaibo no fue violenta. Hubo un grupo muy pequeño, de supuestos estudiantes supuestamente dirigidos y coordinados por un representante de un partido tira piedras, que lanzaron por cierto las piedras al cordón de uniformados que estaba apostado en la esquina de la Iglesia Santa Bárbara que lleva a la Gobernación. Este representante del partido tira piedras, fue visto a plena luz, bajo el nublado día que nos amparó el 19A, hablando con los supuestos estudiantes y jóvenes apasionados. Lo vieron medios de comunicación y pueblo, es decir, gente de la Sociedad Civil. Ellos fueron los que comenzaron el ataque que desató la lluvia de gas pimienta y bombas lacrimógenas que dispersaron la gran concentración. Pero afirmar que la marcha fue violenta es una gran irresponsabilidad. Nuestro deber como periodistas es con la verdad, no con una parcialidad. Así estuvieron los medios nacionales. La noticia fue la concentración chavistas y no la represión. Como siempre fue gracias a las redes sociales y pocos colegas que por hacer su trabajo en medio de condiciones tan nefastas para la Libertad de Expresión son calificados de “valientes”, que pudimos conocer el valor del pueblo venezolano en la Capital.

Fue terrible… Las personas al avistar el ataque corrieron en estampida. Fue una lluvia incesante de gases y bombas. Mujeres, hombres, jóvenes, madres y sus niños en brazos afectados fuertemente por los gases huían del lugar. El pueblo buscó refugio en La Basílica y se encontró que estaba toda cerrada. La única puerta que siempre mantienen abierta porque ahora El Templo tiene aire acondicionado, estaba cerrada. Sí Santo Padre, sépalo, el pueblo de Dios buscó refugio en la casa de su madre celestial y no lo encontró. La estampida siguió hacia los tribunales y por allí se abrió. Entre Ciudad Chinita y Las Torres del Saladillo, partieron los vidrios de unos autobuses que decían habían ido a transportar a los oficialistas. Estos momentos de represión que provocaron unos pocos cabezones dejaron como saldo tres heridos de consideración, uno de ellos herido con arma de fuego, todos ellos atendidos en el seguro de Veritas. Esta es la verdad y es a esos cabeza calientes a los que hay que señalar, no decir que la marcha de la sociedad civil fue violenta porque no lo fue. Sólo cuando en realidad los atacaron estos tirapiedras, fue que la Guardia actuó.

La ventaja… Vi como a la Defensoría llegaba triunfante Emerson Blanchar junto a varios miembros de UNT y AD. Ellos llegaron primero, detrás de ellos venía Saady Bijani y un grupo pequeño de copeyanos. Entraron por Padilla por la calle flecha que da a Belloso, la del Centro Comercial La Biblia. Se detuvieron en la parada de autobús que está en la acera. Sacaron el documento que entregó Blanchar y entraron a la Defensoría. Los primeros en llegar al lugar fueron los motorizados de UNT, con una bandera grande, hermosamente azul con el logo de su partido. Luego ellos, los copeyanos y así fue llegando el tropel de gente. Pero Rosales no llegó por allí, caminando por allí no llegó. Los demás si llegaron por allí, pero él y su comitiva no, sin embargo, él aparece dentro de la Defensoría en la entrega del documento. También hubo otro documento, que entregó Ruíz. En la imagen de Ruiz se ven todos los partidos. Hasta el diputado Barrientos de UNT sale en la imagen. De verdad que hay cosas que no comprendo pero ya entiendo por qué insultan a Rosales.

Por cierto…en Maracaibo todos tragaron gas del bueno. Pude ver al negro Rafael Ramírez de PJ ahogado y echándole un camión. Así muchos dirigentes de oposición tragaron gas, como debe ser.

Se enfrentó el miedo…En Caracas la marcha fue “brutal”. Tan brutal como la represión lo fue también. Pero la gente de allá nos dio una gran lección este miércoles 19A. Fue una lección de resistencia. A pesar de los ataques, la gente corrió sólo a resguardarse, pero no se fueron, no huyeron. Seguían allí, se alejaban un poco pero seguían allí. El miércoles fue un día largo, muy largo para los uniformados y para el Gobierno. También para el mundo que ve con atención lo que pasa aquí. Supe por mis colegas capitalinos, que en la oscuridad, muchos edificios fueron atacados por los uniformados con disparos y bombas. Según mis colegas, esto se hizo porque la gente no corría con los lacrimógenos y recrudecieron la represión pero esto no los aterró, al contrario, los puso más dispuestos a enfrentar a un Gobierno y a sus uniformados y a sus paramilitares armados. ¡Qué ejemplo! El país también se embraguetó no sólo la Gran Caracas. Porlamar, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Maracay, San Cristóbal, Valera, Guanare, Maracaibo se activaron. No es que no haya miedo, es que se está superando, se enfrenta, porque seguir viviendo como vivimos es peor que vivir con miedo y esto es muy pero muy peligroso porque cuando se acaben las balas, las bombas y los uniformados se cansen ¿qué van a hacer? Mientras le siguen demostrando al mundo que no son democráticos aunque digan que quieren elecciones “pronto”.

Qué mal para el Gobierno… ahora si estamos unidos todos. El rico, el pobre, el potentado, el miserable, el comerciante y el empresario con sus trabajadores, el negro, el blanco, el rubio, la gorda, la flaca, el feo, el bonito, el inteligente, el bruto, el alto, el bajito, el joven, la vieja, la madre y sus hijos en gestación, pequeños, adolescentes y adultos, el cojo, el mocho, el pelo malo y el pelo bueno, todos. Ahora sí estamos todos juntos y juntos salimos a marchar y a decirle a este Gobierno “no te queremos más”. Eso debe dar algo de miedo porque cada muerto no nos da más miedo, nos da más fuerza; porque cada lágrima de dolor y desesperación nos endurece el cuero; porque cada bomba, cada gas, cada perdigón, cada tiro, nos saca la casta. Gracias Presidente Maduro; Gracias Ejército, Guardia Nacional y colectivos armados; Gracias chavistas todos que están en el Gobierno y en el partido de Gobierno, gracias porque sin sus acciones no hubiéramos descubierto de lo que somos capaces como pueblo.

En el CNE… Aún no se trabaja en el cronograma electoral.

Los candidatos… Todo dependerá de los cuadres nacionales. Hasta ahora no hay nada definido en ninguna parte.

Y sigue la burla… vuelven a extender la circulación del billete de 100. Será hasta el 20 de mayo.

¿Será verdad? Hay dos encuestas frescas. Hercón y Seijas hicieron la semana pasada mediciones en el Zulia y las entregaron a sus pagadores. Los números son interesantes. Midieron cabeza a cabeza a Guanipa y a Rosales. Aunque me prometieron los documentos aún no me cumplen. Sólo me dijeron que la diferencia entre ambos es pírrica. El rechazo a Rosales según me contaron, es tan igual como su aceptación. El apoyo a Guanipa es tan igual al de Rosales y su rechazo es muy bajo. Sin números exactos no es mucho lo que podemos analizar, pero si esto es verdad, las campañas una vez den luz verde a las elecciones aunque sean flash y súper cortas, prometen. Igual como ya escribí, las candidaturas dependerán de los acuerdos nacionales.

¿Quién será? Me hablan de un niño gordo que teniendo la oportunidad de ser alcalde, prefiere estar sentado en las piernas de Rosales. Según me cuentan el niño es como el de la Virgen de Coromoto, blanco y gordo. ¿Quién será?

El 30 de mayo… “este el día que Giancarlo DiMartino regresará al Zulia”. Pájaros rojos de esos que saben mucho me lo dicen en el jardín. “DiMartino vuelve el 30 de mayo y asumirá el Metro de Maracaibo pues irá desplazando a Arias ya que el Gobierno no lo quiere”. Le pregunté si se va a dar la tesis del “loco necesario”, de la que ya hablé en esta columna y me dijo que “sí”. Me lo dijo fuerte, claro y moviendo la cabeza: “sí”. También me dijo que vienen cambios en el Alto Mando Militar de la Región. Esto si me llamó la atención y me puso a pensar. ¿A quién enviarán? ¿De qué línea de mando será? Esto sí es bastante preocupante porque dependiendo de eso se sabrá si habrá mayor represión.

Lo detectaron… al que está vendiendo los kits de la misión vivienda desde el Zulia a Panamá lo tienen precisado. Pobre de él y de su grupo. Lo expondrán y venderán como Judas vendió a Cristo. Lamentablemente esta persona roja rojita están embarrada, que también le detectaron el almacenamiento de cajas del Clap con destino a Colombia.

Decisión… los vecinos de La Virginia cerraron su urbanización con portones. Resulta que la delincuencia está desatada en la zona. Los malandros cazan a las mujeres y adultos mayores que salen de sus casas en sus vehículos a las cercanías y los siguen. Los interceptan, los emboscan en comercios aledaños, los someten y los obligan a que los lleven a sus casas y una vez adentro, desvalijan las viviendas y roban a los propietarios. Mi solidaridad con los vecinos de La Virginia, que aunque son miembros de la clase pudiente de Maracaibo, están viviendo aterrados y azotados sólo por ser ricos.

En 140 palabras… voy a compartir con ustedesunos tuists buenísimos de este 19 y 20A:

Juan Manuel Santos: “Hace 6 años se lo advertí a Chávez: la revolución bolivariana fracasó”

Julio Montoya Medero: “Urgente! Inteligencia Social: Empleados públicos q van d regreso en autobúses los quieren regresar a Caracas, se bajan y niegan regresar”

Daniel Lara Farías: “Hoy ha sido un día terrible. Pero debo sinceramente reconocer el rabajo de tantos reporteros que enfrentaron la calle sin miedo”

Daniel Lara Farías: “A dueños de Venevisión le vendría bien leer el caso de la familia Crusillat de Perú,juzgada y presa por vender línea editoral a Montesinos”

Manuel Malaver: “Lorenzo Mendoza: La moral y la luz nos darán el despertar de un nuevo día”

Edwin Henriquez: “El régimen está cercado internacionalmente. Tiene muy pocos aliados.Pronto la presión obligará a negociar NECSARIAMENTE SACRIFICANDO a maduro”

Edwin Henriquez: “El miedo se fue de San Cristóbal. De Caracas. De Valencia y Barquisimeto. De Maracaibo y San Félix; Se mudó a Miraflores y a Fuerte Tiuna”

Sánchez García: “Bravo por Capriles.Está asumiendo su liderazgo donde corresponde:en el campo de batalla.Maduro y Diosdado bravuconeando tras sus esbirros”.

Johnattan Bilancier: “Otra noche en la que cientos de violaciones a los DDHH son cometidas por los organismos de seguridad del régimen de Maduro, dictadura activa”.

Alejandro Grisanti: “Estamos cerca de la marcha indefinida…la de todos los días. Es por ello que debemos administrarnos hasta conseguir el punto de inflexión”.

Rafael Poleo: “Lo cierto es que la Fuerza Armada se ha separado físicamente de la represión dejandosela a un sector de la GN, la policía y los milicianos”

Jose V Carrasquero A: “Maduro se aferra a un poder que no tiene. A un cargo desde el cual no está preparado para resolver los problemas q agobian al pueblo venezolano”.

José Miguel Vivanco: “El fascista de Diosdado Cabello da orden por TV de atacar domicilios de líderes opositores. La comunidad internacional debe estar atenta”.

Oscar Arias Sánchez: “La única salida para acabar con la crisis política, económica, social y humanitaria que vive #Venezuela es convocando a elecciones”

Thays Peñalver: “Las negociaciones para la salida del dictador las llevan adelante “representantes internacionales” de cada grupo y eso debe informarse”

Pagarán porque les cobrarán… Creo con todo mi corazón que las empresas informativas, entiéndase Medios de Comunicación que callan lo que estamos viviendo como sociedad que enfrenta el poderío del Estado en busca del cambio de Gobierno serán juzgados por su cobardía. Aunque tengan como justificación que por transmitir lo que está pasando le quitan el Medio, ellos se deben a un público al que le han quitado todo y por eso creo que ese público en su momento, en cuanto tenga oportunidad los rechazará, les dará la espalda y al final, ellos perderán más de lo que hoy temen perder. Entaparar lo que pasa, es una forma de irrespetar a nuestra sociedad. De menos mal se tiene la válvula de escape de las redes sociales aunque tumben el Internet, porque a los Medios tradicionales, como la gran televisión nacional, la gente le está perdiendo la fe.

Gracias José… el Padre Palmar será transferido de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Sierra Maestra a otra comunidad. La noticia la dio a conocer él mismo en misa la semana pasada. Lo enviará a una comunidad rural y él está feliz por eso. Luego de 27 años de servicio en Guadalupe, Palmar deja un gran y abonado camino pastoral en San Francisco. Nuestra comunidad tiene 12 mil miembros activos. Repito la cifra y el estatus, 12 mil activos. Es una de las más grandes comunidades laicas que tiene la Iglesia de Dios en el Zulia. Esto no somos los que vamos a misa, no, somos los activos, los que hacemos vida eclesial. Este domingo será la última misa de Palmar. Celebrará desde la madrugada, la misa de la Misericordia. Haremos una caminata con Jesús Misericordioso por la comunidad y volveremos a la Iglesia a gloriarnos. Gracias José por tu servicio pastoral. Gracias por cada “locura” como tú dices que hiciste porque sólo los locos cambian el mundo. Gracias por demostrarnos que eres tan humano como nosotros. Gracias por cada palabra, por cada oración, por cada visita, por cada vez que nos abriste tu puerta de noche, de madrugada, de mañana. Gracias por cada lucha. Gracias por tu alma indomable. Por cada palabra contra la injusticia, la maldad y la perversidad. Por enfrentar la crueldad. Por cada golpe que recibiste, por cada cachetada que te dieron, por cada escupitazo que te echaron en la cara. Gracias por ser Cristo vivo entre nosotros hecho hombre. Gracias por tus errores y por tus aciertos. Por cada sermón y por cada explicación para entender mejor la vida de Jesus y el camino que debemos seguir nosotros y por donde debemos llevar a nuestra familia. Has sido y eres un buen pastor. No importa lo que digan los demás. Eres un buen pastor. Gracias por acompañaros en las luchas y en las alegrías. Por tus abrazos y tus bendiciones. Por tu amor a los enfermos, a los viejos, a los niños, a los pobres, a los ricos. Por cada hostia entregada, por cada bautismo, matrimonio y sacramento. Por cada procesión, por cada gestión. Un comentario no es suficiente pero de todo corazón, gracias José. Dios siga cuidando de ti.

Sigamos luchando, sigamos resistiendo y no dejemos de insistir y persistir. Es cierto que el Gobierno no está caído. Es cierto que aún no tenemos fecha de elecciones. Es cierto que ellos tienen las armas. Es cierto que un grupo que no debe llegar a 500 personas del alto mando militar y político y social los mantienen en el poder. Pero están debilitados, están preocupados, están acorralados. Tendrán que hacer elecciones, tendrán que ceder.

Nos leemos la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza / Me lo dijo un Pajarito / @Yrmana