Se dispara el “costo de salida” del régimen. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

EL COSTO (I). Desde hace varios meses hemos venido analizando en Verdades y Rumores el tema del “costo de salida” que tiene para los jerarcas del Gobierno salir del poder, bien sea cediéndolo o que sean expulsados. Hagamos un recuento de lo que significa ese “costo de salida”, el cual por cierto viene siendo tomado en cuenta por verdaderos especialistas como Luis Vicente León. Este es un régimen que se construyó sobre la base del odio y la venganza. En esa molienda han tratado de triturar a muchos sectores importantes del país, siempre usando la excusa retórica de la defensa del pueblo y la paz. En ese marco han hecho trizas los derechos humanos. Pero además muchas de sus figuras se han visto señalados internacionalmente por delitos que no son perdonados en este mundo globalizado: terrorismo, narcotráfico y corrupción. De ahí la vital importancia de permanecer en el poder, porque el poder les otorga inmunidad e impunidad lo que les permite seguir haciendo sus negocios y cometiendo sus abusos. El “costo de salida” es una de las razones por las cuales concretar el cambio del modelo en Venezuela es tan complejo, este modelo no es democrático y sus líderes tampoco son democráticos. Haga un ejercicio mental y escoja a uno de los principales voceros del régimen y trate de imaginárselo fuera del poder, como cualquier venezolano común y corriente ¿Verdad que cuesta creer que ellos tengan presente y futuro sin la protección del poder? A la mayoría de ellos se les acaba todo si pierden el poder. Por eso se aferran al poder. Pero lo peor para ellos es que en vez de buscar una negociación que les permita reducir el “costo de salida”, se empeñan en tomar decisiones y ejecutar acciones que disparan ese “costo de salida”. Internamente el Gobierno está muy fracturado a pesar que tiene un objetivo común que es sobrevivir políticamente. El problema es que tienen diferentes visiones sobre cómo salir ilesos en el deslave. Unos creen que deben radicalizarse, retirarse de todos los organismos donde se les cuestione y además deben someter y exterminar a la disidencia. Otros con menos influencia, por ahora, creen que es la hora de negociar, entregar el poder y así preservar el legado de Chávez que es su único capital político. Hay diferencias incluso entre los radicales, porque vemos a un Presidente anhelando las elecciones y por el otro lado vemos a un Diosdado asegurando que aquí no habrá elecciones. Pero además de eso hay una conspiración interna que busca generar las condiciones para la sustitución presidencial y por eso se toman decisiones y se ejecutan acciones que empeoran el “costo de salida”: represión a las protestas, violaciones de los derechos humanos y la ruptura del orden constitucional. Con el afán de erosionar aún más a la imagen presidencial, están empeorando su “costo de salida”. La radicalización está en marcha, aunque la duda es si el objetivo es sostener a Maduro o sustituir al primer mandatario. En todo caso mientras más se radicalicen, peor para ellos y su futuro.

JUBILACIONES. Hace varias semanas alerté sobre el proceso de jubilaciones “obligadas” y muchas sin razones legales de buena parte del personal de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ahora me informan que también está en marcha el plan para jubilar a la plana mayor que incluye a directivos, gerentes altos y gerentes medios. La idea es renovar la correlación de fuerzas dentro de la industria ¿Correlación de fuerzas? Sí, porque a pesar que PDVSA debería ser una empresa técnica y especializada de acuerdo con las complejas características del negocio petrolero, fue politizada hasta la médula por el proceso revolucionario desde aquellos tiempos de Chávez expulsando con un pito a los gerentes de la industria y que fue una de las razones de aquella multitudinaria protesta del 11A de 2002, con todas las secuelas que luego emergieron. El objetivo de renovación total le pertenece a los radicales, quienes están buscando ocupar los cargos más emblemáticos que les garanticen el control de las operaciones y uno supone que también de los negocios. Pero no veamos a los radicales como un equipo cohesionado en esta materia, porque dos de esos grupos son los que están llenando los nuevos espacios en PDVSA. Es tan grave la situación de esa empresa, que un amplio conocedor de la materia me comentó hace varios meses que luego del cambio del modelo socialista, habría que comenzar de “cero” la reconstrucción o construcción de lo que fue una empresa de prestigio y calidad mundial.

EL COSTO (II). El “costo de salida” internacional también empeora en la medida que cierran la posibilidad que organismos como la OEA y la ONU analicen la crisis nacional y propongan mecanismos de facilitación que permitan encontrar salidas. El Gobierno se opone a todo aquello que no los respalde por completo. Por eso desdeñan de la OEA, pero se apoyan en Unasur, Celac y Alba. La última decisión de retirarse de la OEA porque aprobaron la reunión de cancilleres para discutir el conflicto venezolano, agrava su “costo de salida” porque están alejando opciones para entablar una negociación que les permita una “cesión controlada” del poder. Pero además ¿Acaso los mismos países que integran la OEA no son parte de Unasur y la Celac? Claro que son los mismos, aunque aliados del régimen controlen temporalmente a esas dos instancias. El Gobierno no puede aislarse del resto del mundo que expresa su preocupación por la crisis nacional. Eso era válido en otros tiempos, en los tiempos de Maria Castaña, pero en este momento no. Y sobre todo no es posible en las actuales penurias financieras del Gobierno, porque debe buscar dinero en el exterior y pocos, por no decir nadie, le presta dinero a un Estado fallido.

REVELACIÓN. Hace pocos días fui testigo de la confesión de quien supuestamente es el coordinador del “Carné de la Patria” en el Zulia. Lo que escuché no sólo es la confirmación de las sospechas que existían sobre el objetivo de ese programa, sino la ampliación de todas las especulaciones que habían surgido a raíz de ese nuevo mecanismo de control social y político. El “Carné de la Patria” es la actualización, unificación y ampliación de todas las bases de datos que el Gobierno había venido formando, con todos aquellos ciudadanos que habían recibido un beneficio de las misiones. Ahora todo está unido y será de un uso político desmedido y abusivo. El personaje en cuestión aseguró que el registro había sido un éxito, porque las “bolas” que lanzaron los laboratorios oficiales fueron exitosas: que no recibiría más las cajas Clap, que sustituiría a la cédula de identidad para votar, que a los inscritos les darían ayudas o créditos oficiales y bla bla bla. Y en eso la ciudadanía ayudó mucho porque se encargaban de multiplicar el mensaje. Ahora saben con mayor precisión la base electoral en la cual deben trabajar. Saben cuáles son los votos que se mantienen, cuáles migraron a la oposición, quiénes se fueron del país y sobre todo lograron identificar con precisión a los disidentes. Ahora conocen sus datos para ubicarlos y además identificaron sus necesidades. Cuando se convoque algún proceso electoral pondrán en marcha el plan de captación de voluntades. Al que le haga falta una casa, se la darán. A quien le haga falta una beca, se la darán. Y a quien le haga falta un crédito, se lo darán. Todo manejado a través del aparato de propaganda que difundirá eso y así buscarían crear un compromiso del beneficiario con el Gobierno. “Con eso vamos a derrotar a los escuálidos” remató la confesión el citado personaje. Yo le recomiendo a esa persona que no esté tan seguro de la efectividad de esos planes, porque el pueblo ha madurado y aprendido de las manipulaciones oficiales. Seguro estoy que todo lo que le ofrezcan a la gente, ésta lo tomará y se mostrará agradecido. Pero también estoy seguro que buena parte de esos beneficiarios acudirá a las urnas electorales a castigar al Gobierno, no sólo por la crisis y el impacto que eso ha traído en la calidad de vida de los venezolanos, sino un castigo por creer que todos son pendejos a los que pueden ellos manejar. De lo que si tengo dudas, es que la crisis permita que el régimen ponga en marcha este siniestro plan.

EL COSTO (yIII). La única vía que tiene el régimen para aminorar su “costo de salida” es la negociación, porque la radicalización los conducirá a profundizar el problema. La negociación les puede permite construir las condiciones para ceder sin que todos sean perseguidos, enjuiciados o encarcelados. Ahora bien ¿Hay puestos para tanta gente en ese bus a la inmunidad e impunidad parcial? Por supuesto que no y es ahí donde cobran mayor importancia las posiciones de poder. Mientras más poder tengas y exhibas, más posibilidades tienes de lograr tus objetivos de sobrevivencia. Quien no tiene el poder, no tiene como negociar. Ni todos tienen ese poder, ni todos serán aceptados como “patriotas cooperantes”. Por eso la urgencia de quienes si tienen el poder para negociar, para que lo hagan. El dilema es que la mayor parte del oficialismo no sabe manejarse en esos términos, porque sólo conocen el estilo del abuso y el atropello.

ERRORES. Y con la R de gris. Sería bien importante que la MUD del Zulia que controla el partido Un Nuevo Tiempo rectificara los errores que viene cometiendo. El pasado sábado en el marco de la llamada “Marcha del Silencio” rompieron todos los acuerdos de respeto al objetivo de la actividad, que era rendir honor a los fallecidos en estos días tan convulsos ¿Qué hizo la MUD de UNT? Bueno en el punto de salida colocaron un enorme camión con potentes equipos de sonido para arengar a los presentes y además para lanzar los mensajes del partido de la casita. Lo peor ocurrió en el punto de llegada que fue la Iglesia Padre Claret, donde colocaron una tarima con sonido digno de un espectáculo musical de algún artista extranjero. Nada de eso estaba previsto porque los acuerdos a nivel nacional hablaban de “silencio”, solemnidad, respeto por los fallecidos y sus familiares. Fue de tan mal gusto el ¿error? que las autoridades de la Iglesia Católica zuliana se molestaron y reclamaron porque consideran que quieren usarlos para fines políticos. Creo que la MUD de Un Nuevo Tiempo debe revisar bien sus actuaciones.

PVDSA+. La decadencia de la industria petrolera venezolana sigue alarmando. Ante mi comentario de la semana pasada sobre la caída de las operaciones en PDVSA Occidente como consecuencia de la ausencia de transporte para el personal, me llega más información: “Es cierto que la mayor parte de la producción actual en Occidente la soportan las operaciones de las empresas mixtas, que si son eficientes y manejan el negocio como es debido. El problema es que las empresas mixtas no cuentan con flotas propias de transporte de personal o logístico, sino que dependen de la desmantelada flota de PDVSA y eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento explotará. Cuando lo poco que funciona en Petróleos de Venezuela deje de ser útil, las operaciones de las mixtas también se verán afectadas”. Pero además otra fuente me aclara uno de los aspectos que comenté en la pasada columna y es que uno de los ofrecimientos a los empresarios para que pusieran las lanchas y otros equipos para el transporte del personal en el Lago de Maracaibo, no se basaba en pagarles cada dólar a la tasa Dicom. Los gerentes de PDVSA tienen tanta claridad de la volatilidad de la economía venezolana, que les ofrecieron pagar a Bs. 10 mil cada dólar ¿10 mil bolívares por dólar? Si, a lo cual los empresarios sensatos dijeron que no por dos razones. La primera que la demanda de dólares para reflotar las operaciones de PDVSA, haría que el mercado negro se disparara a un nivel demasiado alto y peligroso para la destartalada economía nacional. Y segundo, no se quisieron exponer a entrar en el radar de las autoridades de los Estados Unidos por la compra de grandes cantidades de dólares en un mercado no oficial, ya que pudieran estar adquiriendo divisas de muy dudosa procedencia.

NEGACIÓN. Ya no sólo llama la atención la estrategia de negación absoluta de la cruda realidad que adelanta el Gobierno, sino que preocupa como algunos líderes están fuera de todo sentido en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. A los tradicionales alegatos que en Venezuela no hay hambre, inseguridad, escasez y que los pequeños problemas que padecen los venezolanos son culpa de la guerra económica; ahora suman que el pueblo está feliz y hasta con ganas de bailar. Y cuando se trata de las protestas que ya suman 26 días, alegan que la oposición sólo llena dos cuadras y un poco más, que no tienen pueblo, que son malandros pagados y que todo, pero absolutamente todo el país está tranquilo y en paz. Y como no podía faltar acusan a la “canalla mediática” de hacer montajes para dañar a la revolución. La estrategia de la negación total ha dado resultado, pero sobre todo en ellos que se han creído sus propias mentiras. A veces uno llega a pensar que algunos están perdiendo su salud mental.

CLAP. Pancho te quiero recomendar que averigües qué está ocurriendo con las solicitudes que están haciendo instituciones privadas para ofrecer el beneficio de las bolsas o cajas Clap de la Gobermación a su personal. Te lo digo porque en su mayoría esas solicitudes no son respondidas, a pesar que el beneficiario final es el pueblo. Se me ocurre que las mismas no son atendidas con la diligencia del caso, porque ahí no habría el guiso que si hay cuando se trata de las dependencias públicas como varias veces hemos comentado en esta columna. Pancho, no estaría mal que revises esas peticiones y así quedas bien con los empleados que serían beneficiados.

PDVSA++. Hay tal nivel de descontento dentro del personal de Petróleos de Venezuela, que esta semana tuvieron que anunciar beneficios económicos con el fin de bajar los ánimos y conseguir más respaldo a la desvencijada gestión de Nicolás Maduro. En ese sentido aprobaron un aumento de 70% en la Tarjeta de Alimentación (TEA) a partir del 1ro de abril y además un bono de Bs. 100 mil por cada año de servicio para cada trabajador. Curioso es que ninguno de esos beneficios ingresa a las prestaciones sociales, pero además no tocan los salarios que siguen siendo los peores de la industria petrolera mundial.

INSEGURIDAD. La criminalidad está desatada en el Zulia y la gestión de Pancho hace muy poco para llevar tranquilidad a la población. El atraco masivo perpetrado por un grupo de motorizados a pleno día y en la avenida Guajira, dejó en ridículo al Gobierno regional y sobre todo a quienes manejan el área de la seguridad. Lo peor del caso es que el cabecilla de la banda por mucho tiempo fue un privilegiado que aparece en fotos con Pancho y otros miembros del gabinete. Ahí están las consecuencias de las pésimas decisiones tomadas en 2014, cuando usaron a esos grupos delictivos para acabar con las protestas en Palaima, La Trinidad y El Cují. Alimenta monstruos y luego ellos buscarán comerte.

ELECCIONES. Se expande el rumor sobre un cercano y posible anuncio de las damas rojas del Consejo Nacional Electoral, sobre la convocatoria de las elecciones regionales para finales de noviembre o comienzos de diciembre. De ser cierto esa versión que circula, la disidencia democrática debe saber valorar en su justa dimensión la posibilidad de castigar en las urnas al Gobierno. No debe prevalecer la idea de un cambio total e inmediato, porque eso es una posibilidad muy lejana ante la postura de un Gobierno que prefiere ver reducido a cenizas buena parte del país, que ceder el poder. Las elecciones representan la valiosa opción de despojar de poder al poder. Tal como están las cosas en Venezuela lo más seguro es que ese proceso comicial el régimen pierda toda las Gobernaciones que tiene en este momento, inclusive en los estados pequeños donde han sido fuertes por años. La ciudadanía deben asumir que las elecciones regionales y quizás las municipales son una valiosa opción para castigar al Gobierno. Históricamente las citas electorales en Venezuela han funcionado como una válvula de escape para drenar buena parte de la tensión social y el rechazo hacia un gobernante. La recomendación al ciudadano es que valore esa convocatoria a elecciones, en el caso que se concrete, pero además no descalifique de inmediato a los partidos y líderes que asuman esa opción como importante para salir de la crisis.

RESPETO. Aunque algo tarde quiero agradecer al presbítero, José Palmar, no sólo por todo su trabajo al frente de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Sierra Maestra, sino también por su conducta a favor de la defensa de la democracia que le trajo tantos amigos y algunos enemigos. En este momento de cambio en su vida sacerdotal le quiero reiterar mi respeto y aprecio. Cuando escribía estas líneas recordé varios episodios de las frecuentes conversaciones que sostuve con el padre, incluso en lugares poco comunes por aquello de huir del seguimiento de los cuerpos de seguridad. En nuestra última conversación compartió su deseo de cambiar de aires y que había hecho la solicitud al Arzobispo. Padre Palmar: mucho éxito en sus nuevas tareas.

DC / Darwin Chávez | Verdades y Rumores |@darwinch857 | darwinch67@gmail.com