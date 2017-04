Saady Bijiani: “Los Mercados periféricos deben ser sitios dignos  y atractivos para el turismo” 

“Los llamados mercados periféricos municipales deben ser sitios dignos de ventas de comida y hasta puntos atractivos para el turismo, como existen en las grandes ciudades de otros países o como existen en Mérida “tal declaración la señaló, Saady Bijani, al visitar el tradicional mercado de Santa Rosalía de Maracaibo.

Comerciantes y ciudadanos denunciaron el abandono en que se encuentran; el aire acondicionado no funciona, no hay vigilancia policial, las áreas de los baños se encuentran sin luz ni agua, anarquía en los estacionamiento produciendo congestionamiento vehicular. “Tienen mucho tiempo que sus paredes y techos están sin pinturas ni mantenimiento…Es tiempo que cambiemos el rumbo, no solamente en Miraflores sino también en Maracaibo” así mismo, Bijani, quien fue el primer Alcalde de San Francisco, donde se construyó el mercado de mayoristas que en su momento fue modelo pudo comprobar con los señalamientos recogidos la grave crisis que padece la gente. “La comida ha subido de precios escandalosamente, inflación que hace que no alcance ni para comer, el consumo ha disminuido y la ventas por consiguientes” dijo, Omar Bravo, comerciante de la zona.

Con cariño y reconocimiento fue recibido Saady Bijani y le expresaron su apoyo para que sea el gobernador del Zulia, y al respecto señaló que primero hay que salir de esta dictadura ineficiente, centralista, militarista y totalitaria, después con la ayuda de todos construyamos el Zulia libre, seguro y productivo para volver a ser el primer estado de la república. “No hay separación de poderes y disolver la Asamblea Nacional es como un cuerpo sin alma como dijeron nuestros obispos católicos”, aclaró Saady Bijani.

DC / NP / Angelica Camacho