Repudio total a la fan, por Marlon S Jiménez García

Todo ha indicado en estos años del régimen comunista, ciertamente, que la FAN ha estado al lado y a la defensa de los intereses, no de la patria ni de todos los venezolanos, sino en atención a aspectos ideológicos impuestos por los dictadores y asesinos de Cuba y ejecutado, en una primera instancia, por el ´´comandante eternamente enterrado´´ y luego por el engendro heredero.

La FAN, antes de la llegada de este mamotreto revolucionario, tenía un alto respaldo nacional, que giraba entre el 60% y 70%, solo estaba por encima de ella la iglesia católica. Hoy, en la realidad actual, según las últimas encuestas, hasta las financiadas por el régimen; la FAN tiene apenas un 6% de aceptación como institución del Estado, siendo la más baja del continente, donde ésta gira entre un promedio de 70% y 80%. Lo peor, es que en la misma encuesta un 74% de los consultados no creen que los militares venezolanos puedan resolver los problemas del país; una sencilla razón para ello, es que no es un componente preparado, profesional y científicamente para tal rol. Los venezolanos, sin ninguna duda, han perdido la confianza en su FAN; en primer lugar, por su abierto y frontal desacato a la CN, en sus art. 328, 329 y 330; es decir, están al servicio exclusivo del régimen comunista y de la parcialidad política e ideológica que los agrupa; no cumplen con su responsabilidad esencial de la planificación, ejecución y control de las operaciones militares y mucho menos en el mantenimiento del orden interno del país; son fieles, protectores y consecuentes con los asesinos denominados ´´colectivos´´ y los aúpan a dispararle a las personas que salen a las calles a manifestar su rechazo absoluto al régimen y al engendro que lo dirige y para colmo de males participan en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

En segundo lugar, la FAN ejerce actividades gubernamentales, donde muchos de sus integrantes están incursos en gravísimos hechos de corrupción; también son acusados por delitos de lesa humanidad por irrespeto a los DDHH, por narcotráfico, por contrabando, por bachaqueo y pare Ud de contar. Cuando próximamente el régimen comunista salga del poder, se conocerá en detalle la gravedad de los hechos causados por la FAN y de civiles en el desmadre del país. Ese pueblo que el Ministro de la Defensa dice, acompaña a la FAN, no existe; por el contrario, está al lado de la MUD, demostrado tajantemente en las elecciones de la AN y en todas las movilizaciones espectaculares convocadas por la MUD, durante todo el 2016 y en lo que va del 2017.

Los hechos acaecidos por la represión feroz contra el pueblo en la calle, que ha causado hasta hoy la cifra de 10 muertos y las detenciones arbitrarias ejecutadas contra ese mismo pueblo, va a causar que la FAN alcance la cifra irrisoria de respaldo que tiene Diablodado Cabello, que es de 1%; lo digo, porque se ha señalado a ese señor, como supuesto, líder supremo de la FAN y quien en verdad es el auténtico, de hecho, más no de derecho, comandante en jefe, por encima del engendro. Qué triste papel el del alto mando militar, están cavando su propia tumba; tendrán mucho dinero acumulado, producto de actos ilícitos, en cuentas internacionales y mucho poder en la esfera política nacional, pero, de la cárcel no se salvan. Apoyan a un dictadorzuelo, que recibe órdenes de Cuba; cumplen sus órdenes de asesinar a quienes en la calle protestan para hacer respetar la CN y ese alto costo de violación y omisión a la CN, a la cual juraron defender, hasta con su propia vida, es la soga en el cuello, que los ahogará cada vez que atentan contra los DDHH. Obedecer órdenes, no es una excusa para usar las armas de la república contra su pueblo; nuestro Libertador Simón Bolívar manifestó: MALDITO EL SOLDADO QUE USE LAS ARMAS DE LA REPÚBLICA CONTRA SU PUEBLO.

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com