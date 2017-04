Ramos Allup le respondió a Diosdado: “El cambio no será con sangre sino con votos”

El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, ofreció la tarde de este jueves un balance de la jornada de protestas y represión que predominó en el Área Metropolitana de Caracas, específicamente en la autopista Francisco Fajardo. Durante la rueda de prensa, respondió al diputado Diosdado Cabello, quien más temprano advirtió que ni con sangre habría cambio en el Gobierno Nacional.

“Ni con sangre habrá cambio en Venezuela así lo dijo hoy Diosdado. Y no será así el cambio no será con sangre sino con votos”, dijo el también diputado a la Asamblea Nacional (AN). “Un Gobierno democrático lejos de reprimir, garantiza que el pueblo cumpla con el derecho que le pertenece”, acotó.

Asimismo, destacó que la diligencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lo único que ha pedido es que se cumpla la Constitución Nacional y que se destituya a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Nosotros somos diferente a la gente del gobierno, ellos son una pandilla y nosotros somos contingentes”, advirtió.

DC | El Cooperante