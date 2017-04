¿Por qué se pelan mis manos? Cuida tu apariencia

Estéticamente a nadie le gustaría presentar ningún tipo de patología que atente contra nuestra salud interna y mucho menos externa, debido a que nuestra apariencia es la principal presentación que una persona tiene. Por qué se pelan las manos? puede tener muchas razones las cuales necesariamente no tienen por qué ser de gravedad y por lo tanto se debe tomar con calma pero con precaución.

Tampoco es bueno tener una aptitud de desinterés ante este síntoma debido a que puede ser por alguna razón sin cuidado hasta una patología para preocuparse lo cual genera dicho síntoma como una señal que nos transmite nuestro organismo para avisarnos que algo anda mal dentro de nosotros.



POSIBLES CAUSAS DE POR QUÉ SE PELAN LAS MANOS

Si las manos muestran resequedad, la hidratación es una alternativa; pero si se pelan, podría tratarse de una dermatitis que debe ser tratada. La dermatitis puede ser irritativa, es decir, producida por el contacto con algún compuesto agresivo como la soda Cáustica, o puede ser alergia, cuando la persona tiene una reacción a ciertos metales, detergentes, etc. En estos casos el tratamiento lo debe sugerir un médico”, refiriéndose preferiblemente a un dermatólogo.

La dermatitis es, generalmente, la causa de la descamación. Esta puede ser a causa de hongos provenientes de animales o que se encuentren en el ambiente. “Debido a una reacción alérgica aparecen unas ampollitas que producen comezón, y en este caso es adecuado que se trate con medicamentos especializados.”

Según nos hacemos más mayores, la piel se vuelve más seca y menos elástica, esto aunado a una excesiva sequedad ambiental es el combo de factores perfectos para que las manos se pelen. Además de esto, las situaciones de estrés o ansiedad y los factores psicológicos empeoran claramente esta situación.

También podría ser un síntoma debido a alguna deficiencia de vitaminas en tu dieta como la vitamina A, E y C. Falta deaceites esenciales para mantener la piel lubricada y humectada. Una alimentacióndeficiente, etc.

Además de todas las ya mencionadas causas de porque se pelan las manos?, están las que son debido a problemas de hígado, riñones, páncreas, etc. Por esto es recomendable asistir al médico inmediatamente para descartar cualquier problema que tengamos con nuestro cuerpo.

Que puedes hacer para evitar que se te pelen las manos?

Si tienes este problema o tienes alguna persona en casa que lo padezca, no te preocupes, pues hay muchas soluciones sencillas, naturales y muy eficaces para tratar esto como las que a continuación se mencionan:

● Está atento a tu dieta: pues si no estás bien alimentada tu cuerpo lo puede manifestar de innumerables formas, y las manos peladas es una de ellas. Tienes que incluir diariamente alimentos ricos en vitamina C, A y E. Los jugos de cítricos en ayunas te ayudaran a mantener tu piel en excelentes condiciones, si los combinas con jugos de vegetales ricos en vitamina A como la zanahoria o las algas marinas, tu piel estará muy bien nutrida, y ayudaras a evitar que se reseque. En tu dieta diaria no deben faltar, el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, el pescado, los vegetales verde oscuro, la papaya y los cítricos.

● Ingerir al menos dos litros de aguadiariamente, esto ayudara a mantener tu piel bien hidratada y tú sangre bien fluida. Además, el adecuado consumo de agua mantendrá fresco todo tu cuerpo, lo cual es necesario para que las glándulas sudoríparas logren controlar la temperatura corporal y se evite un sobrecalentamiento de tu piel.

● No aguantes ganas de orinarpues también es algo que pudiese provocar la falta de suficiente sudoración y de un cuerpo fresco, por lo que debes vigilar que tu evacuación de orina sea fluida y constante.

● Aplica una crema humectante y emoliente en tus manos y tus pies. Las cremas elaboradas a base de aloe son una maravilla para mantener la buena hidratación y tersura de la piel.

● Procura usar calcetas en época de calor y evita los calzados sin medias, ya que estas ayudaran a mantener fresco el pie.

● Sumerge cadanoche tus palmas de ambas manos en agua tibia con sal de mar y unas gotas de aceite de oliva extra virgen. La sal de mar erradicara los hongos en caso de que esta sea la causa y el aceite le dará tersura y alimento a la piel.

● Evita los estados de estrés prolongados, los cuales no son nada benéficos para tu piel.

