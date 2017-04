Persistencia de aislamiento de Leopoldo López ratifica promesas incumplidas de Defensor del Pueblo

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del líder venezolano y preso de consciencia Leopoldo López, denunció a las puertas de la cárcel militar de Ramo Verde que una vez más se impide la visita al dirigente político injustamente encarcelado, pese a las afirmaciones del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que desde el día 24 de abril sus abogados podrían ingresar nuevamente.

“Estimado colega @TarekWiliamSaab, hoy #26A me encuentro en la entrada de acceso en la cárcel militar de ramo verde, se prohíbe mi ingreso”, posteó Gutiérrez a través de su cuenta en tuiter junto a una captura de ubicación de GPS donde se muestra su ubicación para denunciar que ya suma casi un mes de aislamiento el líder opositor.

El abogado de López explicó que las autoridades de CENAPROMIL “me están indicando que no hay posibilidad de visitas al señor López por parte de sus abogados el día de hoy. Se mantiene el aislamiento, la violación de derechos humanos. Hemos pedido tanto a la Fiscalía General de la República, a su dirección de derechos fundamentales, y a la Defensoría del Pueblo que se apersone, que envíen las comisiones respectivas a la cárcel militar de Ramo Verde para que primero: se constaten las condiciones de salud del señor Leopoldo López y, segundo: se certifique el motivo por el cuál durante este tiempo no se ha permitido el acceso. No existe justificación de índole administrativa, ninguna excusa, que prohíba el acceso de los abogados al señor Leopoldo López que se encuentra aquí injustamente detenido y esa injusticia se incrementa bajo los parámetros de su reclusión, ese aislamiento, esa incomunicación es una situación de extrema gravedad”.

Al igual que cientos de miles de venezolanos que en las redes sociales han posteado mensajes al defensor del pueblo bajo la etiqueta #TarekCúmpleleAVenezuela, Gutiérrez reiteró a William Saab que debe cumplir su rol como Defensor del Pueblo y garantizar en este caso los derechos fundamentales de Leopoldo López que siguen siendo violados, al restringírsele las visitas desde el pasado 8 de abril con un severo aislamiento en solitario e incomunicación.

“Lo hemos denunciado a través de los distintos medios y de documentos ante las instancias nacionales e internacionales, no hay motivo serio que justifique el mantenimiento de las condiciones de Leopoldo López tal y como ha sido, separado de su familia, de sus abogados. Aquí nadie se cansa, aquí nadie pierde porque seguiremos viniendo a la cárcel militar de Ramo Verde para que se le garantice su derecho a Leopoldo López de tener contacto con sus abogados”.

Insistentemente la esposa de López, Lilian Tintori, ha afirmado que la verdadera causa del aislamiento del líder de Voluntad Popular “es evitar que Leopoldo López siga convocando al pueblo venezolano a mantenerse en protesta pacífica en las calles de todo el país exigiendo sus derechos frente a la dictadura”. En este sentido, Tintori ha reiterado que el petitorio es muy claro: Elecciones generales en 2017, destitución de los magistrados golpistas del TSJ, apertura del canal humanitario, libertad de todos los presos políticos y cese inmediato de las inhabilitaciones políticas.

DC/NP