Pentágono difunde vídeo que muestra el impacto de la bomba usada en Afganistán

El Pentágono dio a conocer este día un video que muestra cómo fue el impacto de la llamada ‘madre de todas las bombas’ en Afganistán y que dejó un saldo de al menos 36 fallecidos, todos miembros de ISIS.

En el material, el cual tiene una duración de 30 segundos, se puede ver la zona del impacto, así como el alcance que tuvo la bomba, considerada como la mayor no nuclear del arsenal estadounidense.

“La bomba #MOAB golpeó sistemas de túneles y cuevas de ISIS en el este de Afganistán. Fue diseñada para minimizar el riesgo para las fuerzas afganas y estadounidenses”, se puede leer en la descripción del video compartido por medio de Twitter.

En el video, a blanco y negro, se alcanza a apreciar una inmensa columna de humo y los escombros que dejó tras su explosión.

El bombardeo con la GBU-43 fue ejecutado ayer a las 7:32 p.m. (hora local), en el distrito de Achin, en la provincia oriental de Nangarhar, con la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump.

El ataque se produjo después de que el Gobierno de Afganistán afirmara esta misma semana que el número de insurgentes de EI en el país era inferior a 400 y que el año pasado abatió a unos 2,500 miembros del grupo, lo que redujo su presencia a solo dos de las 34 provincias afganas.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó el jueves que el objetivo del bombardero era acabar con un sistema de túneles y cuevas del EI en Afganistán que le permitió al grupo moverse con libertad y atacar con más facilidad a los asesores estadounidenses y a las fuerzas afganas.

La bomba, en servicio desde 2003, solo había sido utilizada en pruebas y fue diseñada no solo para destruir búnkers y túneles, sino como arma psicológica, por el impacto que deja en los sobrevivientes.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2017