Papa Francisco reiteró su preocupación por situación en Venezuela #29Abr

El Papa Francisco reiteró su preocupación por la crisis que vive Venezuela, y aseguró que debe hacerse “todo lo que se puede”.

El Papa recordó que “hubo una intervención de la Santa Sede” tras un pedido de cuatro ex presidentes iberoamericanos: Martín Torrijos, ex Presidente de Panamá; Leonel Fernández, ex Presidente de República Dominicana; José Luís Rodríguez Zapatero, ex Presidente de gobierno de España; y Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia.

Lamentablemente, dijo el Papa, “la cosa no resultó. Y quedó ahí”.

“No resultó porque las propuestas no eran aceptadas, o se diluían, era un sí-sí, pero no-no”, dijo.

DC/NB