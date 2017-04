Oswaldo Álvarez Paz le responde a Diosdado: “Es un cobarde mentiroso”

El ex gobernador del Zulia y dirigente del partido político Copei, Oswaldo Álvarez Paz, se refirió a los señalamientos realizados el jueves por Diosdado Cabello, lo tildó de “cobarde, mentiroso”, luego que este lo involucrara junto a el presidente de Copei, Roberto Enriquez en un presunto plan de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, Álvarez Paz indicó que “las constantes acusaciones de las cabezas del régimen señalando como ‘golpistas’ a todo aquel que se oponga a sus pretensiones, son proyecciones de sí mismo (…) Ya están sin caretas”, expresó.

Afirmó que tales acusaciones “sin prueba” son muestra de su “cobardía”, además de un “abuso” de la señal de Venezolana de Televisión, canal por donde fue transmitido el audio que inmiscuye, supuestamente, al dirigente copeyano en los actos que han ocurrido en el país recientemente.

“Allá él con sus complejos (…) Jamás me han acusado de narcotraficante, de peculador, de traficante de influencias ni de tener testaferros para ocultar bienes indebidamente adquiridos”.

Y remató “¿Puede él decir lo mismo? Ojalá lo clarifique algún día”.

Texto Integro:

¿QUIENES SON LOS GOLPISTAS?

Declaración de Oswaldo Álvarez Paz con motivo de afirmaciones hechas por Diosdado Cabello el día 6 de abril de 2017

1° Expreso mi absoluta solidaridad con los presos políticos existentes en Venezuela. Secuestrados, detenidos, condenados, acosados y exilados a lo largo de estas casi dos décadas de dictadura progresiva.

En este momento y sin olvidar a ninguno de los presos, recuerdo a Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros ejemplos de dignidad y consecuencia con la causa de la Libertad. También a los compañeros del Partido Socialcristiano Copei como Roberto Enríquez y Eduardo Vethencourt. Acosado el primero, hoy hospedado en la Embajada de Chile. Preso el segundo en Ramo Verde

2° Ratifico mi convicción de que el régimen impuesto en Venezuela es el sitio del planeta tierra con más golpistas por metro cuadrado. La historia reciente lo confirma.

3° Las constantes acusaciones de las cabezas del régimen señalando como “golpistas” a todo aquel se oponga legítimamente a sus pretensiones, son proyecciones de sí mismos, como diría cualquier psicólogo. Eso significa que trasladan sus ejecutorias y propósitos hacia otros. Ya están sin caretas.

4° Soy un demócrata integral con 59 años de lucha activa en la política zuliana y nacional, tanto en la Universidad como en el Congreso de la República y en la calle. Nadie me ha conocido como golpista sino, al contrario, como un constante defensor de la constitucionalidad y de la vida en Libertad y Democracia. Así ha sido y seguirá siendo hasta el final de mis días.

He tenido importantes triunfos en ese señalado tiempo. También sonoras y dolorosas derrotas. Pero unos y otras nunca lograron desviarme de los principios fundamentales que me animan para continuar hacia adelante sin amiguismos innecesarios y sin rencores amargantes. Sin pretensiones confieso que he vivido con dignidad. Al hacer el balance me considero feliz y afortunado. Además del compromiso con el país, tengo una familia ejemplar cuyo centro son mi esposa, mis seis hijos y, hasta ahora, trece nietos a quienes he tratado de levantar con el ejemplo de dignidad que recibí desde niño en un hogar ejemplar y plural políticamente.

5° Rechazo en términos radicales y absolutos los señalamientos hechos recientemente por Diosdado Cabello. Afirmaciones irresponsables, pero cobardes tanto en lo personal como en lo político.

Respeto profundamente a nuestras fuerzas armadas. He tenido bastante relación con muchos de sus miembros debido a mis funciones como parlamentario y como gobernador del Zulia. La mayoría están retirados, otros con funciones de la línea media hacia abajo. Buena y sana amistad nos une. Creo conocer muchas de las circunstancias que afectan a la Institución y rechazo la generalización que algunos hacen con relación a la integridad de la mayoría de sus miembros. No son marcianos ni viven en júpiter, tampoco en Saturno.

Me parecen repugnantes las manipulaciones de los cabezas del régimen en escenarios militares sembrando el odio, la segregación y la violencia para justificar la violación existente del Estado de Derecho, de la Constitución y de las normas fundamentales de la Democracia. Soy solidario de la Asamblea Nacional actual, de sus líderes, del pueblo que la eligió y condeno las descabelladas actuaciones de un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Me atengo a las declaraciones de la Fiscal General de la República en ese sentido y agradezco las actuaciones de Luis Almagro, secretario general de la OEA y respaldo las resoluciones adoptadas hasta ahora por ese Cuerpo.

6° Afirmo que Diosdado Cabello es un cobarde mentiroso. Me acusa sin pruebas de ninguna naturaleza de “conspirador” usando y abusando de Venezolana de Televisión y la irregular existencia de los medios de comunicación oficialistas. Allá él con sus complejos. Importa destacar que nadie, nunca jamás, me ha acusado de narcotraficantes, de peculador, de traficante de influencias ni de tener testaferros para ocultar bienes indebidamente adquiridos. ¿Puede él decir lo mismo? Ojalá lo clarifique algún día.

Jueves, 7 de abril de 2017