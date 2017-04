Oscarcito reveló todos los detalles de las amenazas recibidas por parte del oficialismo (Video)

Oscarcito no tiene pelos en la lengua. En los últimos días ha dejado clara su posición política contra el Gobierno Nacional, lo que le trajo como consecuencia varias amenazas, una de ellas por parte de un diputado del sector oficialista. Desde Miami, el cantante concedió una entrevista exclusiva a Caraota Digital y habló con entera confianza del caso.

Para el cantante y compositor de exitosos temas urbanos, la situación que atraviesa Venezuela es lamentable, incluso, sobre todo al saber que ciudadanos ligados al oficialismo son capaces de amenazar públicamente.

Oscarcito estuvo completamente en vivo a través de nuestro live de Instagram y entre las preguntas respondidas se encuentran la presunta vinculación con el ex presidente Chávez, a lo que respondió. “Yo fui a VTV a promocionar la canción “Corazón fracturado” con la periodista Tania Díaz, y le dejé claro que no íbamos a hablar de política, solo del tema. Luego de que yo enviara mi apoyo hacia el presidente, él me envió un saludo en televisión agradeciéndome lo que había dicho”.

Confesó que conserva una amistad con María Gabriela Chávez y Huguito, sin embargo, nunca ha formado parte del oficialismo, pues solo envió un mensaje para que se mejorara del cáncer que padecía.

Oscarcito afirmó que no ha participado en campañas políticas, e incluso se ha negado a sumarse con candidatos de la oposición. Al consultarle sobre los artistas que sí han apoyado el Gobierno, afirmó que no los juzga. “Yo me imagino que se vio ahogado (Roque Valero) en un mal momento económico, al igual que Hany Kauam y Los Cadillac’s, cuando crearon la canción “Chávez corazón del pueblo”.

Durante la entrevista, también habló de sus éxitos como compositor para grandes artistas de la talla de Jennifer López, Marc Anthony, Daddy Yankee, Yandel, Fonseca, Fanny LuChyno y otros cantantes, al tiempo que indicó que logró hablar con una joven venezolana que interpretó un tema en medio de una manifestación en Caracas, a quien además le prometió cantar juntos.

“Yo estoy hambriento de ir a Venezuela, pero primero quiero salir de esta amenaza porque tengo tres advertencias y no soy Superman”.

Antes de despedirse, Oscarcito envió un mensaje a los artistas que aún tienen miedo, pues este es el momento en que Venezuela necesita la unión de todos.

DC | Caraota Digital