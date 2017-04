Opositores listos para marchar hacia la Defensoría del Pueblo #26Abr

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que este miércoles marcharán hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas.

Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia, explicó que la movilización iniciará a las 10:00 am y arrancará desde los 26 puntos pautados en las marchas del 19 y 20 de abril.

“Vamos a las Defensoría del Pueblo para que le den la cara a Venezuela sobre el hecho cometido por el TSJ”, aseveró.

Caldera aseguró que la oposición se mantendrá en las calles hasta que se cumplan los cuatro puntos que exigen: remoción de magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, liberación de los presos políticos, apertura del canal humanitario y respeto a la Asamblea Nacional.

No es la primera movilización que tiene como punto final la Defensoría del Pueblo. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha sido reiterativa con el hecho de llegar a las sedes de la institución. Ninguna movilización ha logrado llegar por la fuerte represión de los órganos de seguridad.

Los puntos de concentración para la manifestación del miércoles serán:

1- Santa Rosalía – Gran Colombia

2- 23 de Enero – Sucre – Avenida Principal de Los Flores

3- Macarao – Caricuao – Plaza El Indio

4- La Vega – La Paz – Avenida O’Higgins

5- Montalbán – La Villa

6- Paraíso – Multiplaza

7- Antímano – Mamera

8- Junquito – Luis Hurtado – Km 12

9- Vista Alegre – Metro La Paz

10- San Juan – Maternidad

11- La Pastora – Puente Guanábano

12- San José – San Bernardino – Candelaria – Altagracia – Plaza La Estrella

13- San Agustín – Autopista Edif. Hornos de Cal

14- Santa Teresa – Plaza Concordia

15- Coche – Res. Venezuela

16- El Valle – Longaray

17- San Pedro – Crema Paraíso

18- La Victoria – Metro Los Símbolos

19- C. C. Los Cedros – El Recreo

20- Plaza Las Américas

21- Calle Elice

22- Unicentro

23- Santa Fe

24- Procter & Gamble – La Trinidad

25- Plaza Altamira

26- C. C. Millenium

La movilización de HOY #26Abr contra AUTOGOLPE madurista es NACIONAL,en el caso CCS es a la Defensoría! #TarekRespondeleAVenezuela pic.twitter.com/s0rPT5gygq — Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 26, 2017