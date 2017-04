No te pierdas el mensaje que dedicó Norkys Batista a la joven que cantó junto a Oscarcito y Víctor Muñoz

(Video 1) viva LA MUJER VENEZOLANA QUE TIENE LOS OVARIOS BIEN PUESTOS!!! @Bethania.g tuuu la descubriste @oscarcitomundo y la hiciste felíz…! Sé perfectamente lo q @bethania.g sintió con tu llamada, lo que está sintiendo #Venezuela y lo q va a sentir al ver que YÓ le Hago #RT a estos videos, porq cuando yo vivia en el Barrio el Cipres de las Adjuntas, vivía soñando, y cuando en la estacion del metro las Adjuntas. Estaban grabando un comercial y @freddymendozaimagen persona la CUAL JAMAS VOY A OLVIDAR me dijo queee beeellaaaaa, me dio una tarjeta y me invito a un casting al día siguiente, fuí y estaban todas las modelos de moda, famosas y mas bellas del medio artístico, ahí llegue yo con el único vestidito q tenia bonito y apropiado (pensaba yo) todas me miraban, PERO YÓ, SEGURA Y ALTIVA, (eso sii q te tengo,😂 segura y clara desde chiquita😂) puues quedé entre tanta competencia, con mi 1er pago pensé q podía mudarme, comprarme carro, viajar y ser millonaria, obvio q no…! (Pero sí mejoro por unos meses nuestra calidad de vida) IMAGINATE TUUUU COMO ALCANZABA Y RENDÍA EL DINERO, existía eso q llamaban Competencia SANA (había canales de tv, todo el mundo hacia comerciales, pasarelas, fotos, catálogos, en fiiin si sigo no paro..! Da Tristeza ver como la juventud, HOY EN DÍA, VIVE FRUSTRADA Y SIN ANIMO, pero sabes que @bethania.g VENDRÁN TIEMPOS MEJORES…! ERES UNA GRANDE.. A seguír en la Lucha y sin esperar nada de nadie TRABAJA PARA ALCANZAR TU SUEÑO, porque si no, te puede pasar como a unos pocos, QUE SIGUEN INOCENTES ESPERANDO Q LES DEN ALGO A CAMBIO..! Felicidades @oscarcitomundo EN EL CANTAR SE ESCUCHAN LOS PESARES Y EL DESAMOR DE MUCHA GENTE..! #NorkysBatista

