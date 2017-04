¡No te lo pierdas! Migbelis Castellanos también le respondió a la animadora Anarella Bono

Querida Annarella Bono: Hoy justamente me tome el tiempo de ver el video que está rodando acerca de tus "declaraciones" por la situación en Venezuela. Sigo tomándome el tiempo para publicar esto porque A MÍ TAMBIÉN ME DIO ARRECHERA la manera despectiva en la que hablas de los artistas Venezolanos en el exterior. Me llamo la atención el: "¿Por qué no se quedaron aquí?… entreteniéndolos…" fue de las frases más contundentes que dijiste. Yo no me considero artista. No me dio el tiempo de lograrlo y Sabes por qué? Porque en VENEZUELA solo hay dos canales de televisión en este momento, la producción de nuevos programas TODOS LOS DÍAS SE VUELVE MÁS COSTOSO, y a menos que tengas que "Matar tigritos" haciendo de TODO como @norkys_batista con su línea de traje de baño, obra de teatro y comerciales, a quien le tengo mucho respeto, EL SUELDO que te puede pagar un canal de Televisión NO TE RINDE PARA TENER CALIDAD DE VIDA, COMPRARTE UN APARTAMENTO, COMPRAR UN CARRO O COMPRARTE LOS LOOKS DE TODOS LOS DÍAS. A MI NO ME OFRECIERON TRABAJO EN VENEZUELA, POR LA ESCASEZ DE PANTALLA. O se te olvida que LA MAYORÍA de los artistas que trabajaban en RCTV, DESPUÉS que el Gobierno de CHÁVEZ lo cerró QUEDARON DESEMPLEADOS y se encuentran "entreteniendo" a MÁS VENEZOLANOS que también les tocó salir del país buscando SEGURIDAD, que AQUÍ en el "Dolphin Mall" la hay un poquitico más que alla. Tu a mi no me vienes a decir que porque TÚ vives en Venezuela TE DUELE MÁS QUE A MI que estoy fuera de ella. #QUEBOLAS #annarellabono CADA QUIEN DEFIENDE A SU PAÍS CON LAS HERRAMIENTAS QUE TENGA Y PUNTO!!!

