“Nacho” resultó afectado por los gases lacrimógenos en El Rosal #10Abr

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, resultó afectado por los gases de las bombas lacrimógenas, que fueron lanzadas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional, durante el desarrollo de la marcha opositora, este lunes en Caracas.

Nacho, como es conocido, llegó desde tempranas horas a la concentración en la plaza Brión de Chacaíto, para dirigirse a la autopista Francisco Fajardo. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana comenzaron a reprimir a la altura de El Rosal, momentos en que muchos ciudadanos fueron afectados por estos dispositivos de represión.

“No estoy de acuerdo con la violencia. Yo soy un ciudadano venezolano. Yo no le he quitado un dólar al gobierno”, manifestó Nacho severamente afectado. Durante el recorrido Nacho intentó hacer frente a los funcionarios presentes en las adyacencias y la respuesta de estos fue lanzarle bombas lacrimógenas para hacerlo rectroceder.

#10Abr @nacholacriatura: Me tiraron 4 bombas en la cara, no tengo un proyecto político pero me duele mi país – @Unionradionet pic.twitter.com/7TpnNEFUv7

