MUD Zulia se solidariza con familias de los 23 venezolanos fallecidos #25Abr

El coordinador de la Mesa de la Unidad en el estado Zulia, Emerson Blanchard, expresó sus palabras de condolencias y acompañamiento a las familias de los 23 venezolanos que perdieron la vida en mano de la violencia durante las manifestaciones de calle realizadas en las últimas dos semanas en Venezuela.

Blanchard aseguró que estas muertes no quedaran en el olvido. “Queremos en primera instancia hacerle llegar a los familiares de los 23 venezolanos y venezolanas muertos en estas dos últimas semanas, nuestra palabra de condolencia y acompañamiento, además de asegurarles que esas muertes no quedaran impunes pues primero Dios y luego la justicia humana se encargaran de los responsables”.

Indicó el responsable de la MUD en la entidad que todas las actividades convocadas tienen un único fin “devolverle a Venezuela el hilo constitucional que se encuentra secuestrado por los magistrados del TSJ de Venezuela plegado totalmente a sustentar al régimen dictatorial a la cubana que se ha instalado en nuestro país”.

Emerson Blanchard manifestó que se mantendrán en la calle exigiendo elecciones libres, libertad para los presos políticos, el retorno de los exiliados y libertades para el pueblo venezolano. Rechazó los hechos violentos y vandálicos que se han registrado en el país.

“Cada vez que convocamos lo hacemos con la plena convicción cívica de la protesta pacífica, ciudadana, no violenta, por lo que los actos de saqueos así como la destrucción de instalaciones gubernamentales y/o privadas no son aupadas ni preparadas por nuestra organización ni por aliados, así que, sirva esta declaración para hacer un llamado a la protesta no violenta, en acciones de paz, tolerancia y convivencia pacífica desmontamos el plan dictatorial del tirano”, señaló.

Agradeció al pueblo del Zulia que se ha manifestado en las calles para manifestar sus deseos de libertad de todos y para todos.

DC/NP