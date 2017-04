Movimiento Estudiantil y FCU LUZ continúan protestando en rechazo a la represión

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia (FCU-LUZ), Yorman Barrillas, hizo un llamado a la juventud zuliana a seguir en las calles de Venezuela de manera pacífica apegada a la Constitución en contra de la brutal represión del gobierno.

“Sigamos en las calles de manera organizada, pero con la gallardía que cataloga al joven venezolano, repudiando todos los actos violentos por parte de esta dictadura que está en contra del pueblo venezolano”.

Por su parte, el miembro de la Federación de Centros Universitarios, Eduardo Fernández, dijo que la protesta de hoy se basó en el rechazo a la agresión por parte de cuerpos policiales y además se solidarizó con la muerte de Pernalete, fallecido en manifestaciones en la capital del país.

“Exhortamos y lamentamos la muerte del compañero en la ciudad de Caracas, quien cayó en manos de los cuerpos represivos del Estado. Hacemos un llamado a los cuerpos armados que no sigan utilizando sus armas frente a la sociedad civil, porque nosotros no nos enfrentamos con balas, aunque eso no va a impedir que sigamos en las marchas porque las calles son del pueblo venezolano”.

El representante del Movimiento Estudiantil Zuliano, José Barboza, dijo que los venezolanos siguen exigiendo cronograma electoral, restitución del hilo Constitucional y liberación de presos políticos, también informó que la agenda de mañana será una concentración en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Maracaibo.

“Esta no es la respuesta del Gobierno a todas las calamidades que estamos viviendo. Mañana estaremos defendiendo los presos políticos desde el SEBIN en Maracaibo, el sábado haremos una cadena humana desde la Plaza de la República y el domingo se realizará una misa en honor a todos los caídos en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá”.

DC | Nota de Prensa