Mira algunos de los rostros de los milicianos que portarán los 500 mil fusiles (Fotos)

El presidente Nicolás Maduro, anunció este lunes que aprobó los recursos financieros para comprar 500 mil fusiles y dotar de “su propio armamento a cada uno de los integrantes” de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB). A continuación les mostramos quienes portaran estas armas.

Ingresar a las filas de la Milicia Bolivariana “es facilito”, los únicos requisitos que exigen es ser mayor de edad y venezolano. A diferencia de los otros componentes de las Fuerzas Armadas Nacional, no hay filtro y pruebas (médica, formación y psicológica) que permitan el descarte y la correcta asignación de las armas.

La edad no es una limitante, ya que la Milicia fue creada con el fin de cumplir funciones de defensa integral de la nación, en concordancia con el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.

Los milicianos reciben una asignación (sueldo) mensual, que ronda el sueldo mínimo más el pago de cesta ticket, además de ser beneficiarios “directos” de los distintos programas sociales del Gobierno.

El anuncio

Durante la alocución de este lunes, con motivo de la celebración del séptimo aniversario de la MNB, el jefe de estado también anunció que aprobó un nuevo plan para expandir la milicia.

Maduro aprovechó el mensaje dado en cadena nacional para advertir a la oposición que de intentar cualquier acto “contra la Constitución”, ordenará la “insurrección de las fuerzas populares y militares”.

“No les tengo miedo. Seguiré enfrentando a los que sigan enfrentando a esta patria. No me han amedrentado, no les tengo miedo, no lo tendré jamás. No es tiempo de traidores, no es tiempo de traición, que cada quien se defina. Si estamos con la patria o con la traición a la patria. No es tiempo de vacilación, es tiempo de revolución, lealtad practicada de corazón”, dijo.