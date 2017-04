Militares retirados envían poderoso mensaje a la GNB (Comunicado)

A través de un comunicado, integrantes del Frente Institucional Militar le enviaron un poderoso mensaje a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a propósito de las brutales represiones aplicadas recientemente por los uniformados a los manifestantes y ciudadanía en general durante las protestas convocadas por la oposición venezolana:

COMUNICADO

Nosotros, los abajo firmantes, militares integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), nos dirigimos respetuosamente a nuestros compañeros activos de la Guardia Nacional de Venezuela en la ocasión de las graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas en las recientes protestas y movilizaciones en Caracas y en algunas ciudades del interior.

A comienzos de agosto del remoto año de 1937, el General en Jefe Eleazar López Contreras creó y fundó la Guardia Nacional de Venezuela para llenar un gran vacío en lo referente a la Seguridad Integral de la República. La Institución demostró con el andar del tiempo, su recia capacidad de lucha y sacrificio para realizar con éxito su complejo y arduo trabajo cotidiano, como valiosa e importante cuota de contribución amplia y devota, dinámica y constante al bien común de todos los venezolanos.

En el trajinar de sus hombres y mujeres por las diferentes unidades de la Guardia Nacional, fue constante y reconocida su proverbial lealtad a la institucionalidad republicana, su alta moral y su tradicional mística al servicio de la patria. El honor, que fue, es y será su Divisa, es un gran símbolo en la conciencia de sus efectivos.

La colectividad venezolana por su parte hizo suya la Guardia Nacional como identidad inseparable de su patrimonio espiritual y humano. Dispersa a todo lo largo y ancho de nuestra geografía, en cada puesto, por más lejano e inhóspito que se encontrara, al amanecer de cada 4 de agosto se recordaba el sagrado deber de nuestra institución para con Venezuela, sus instituciones y su pueblo.

Hoy la patria atraviesa una severa crisis de democracia, de libertades y de gobernabilidad, con todas las graves y profundas consecuencias que ello implica. Como lo ha señalado la Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, se ha roto el hilo constitucional y por consiguiente hay un precario Estado de derecho. Ante este complejo panorama el pueblo, único poseedor legítimo de la soberanía popular ha actuado en el marco de la norma constitucional para restablecer el orden y la vigencia de la misma, tal como lo pauta el artículo 5, en concordancia con los artículos 19, 57, 63,130 y muy especialmente los artículos 333 y 350 de la Carta Magna.

Por tradición, la Guardia Nacional ha sido siempre respetuosa de la Constitución Nacional y de nuestro pueblo. De allí que pensemos que nuestra Institución debe conducirse dentro del más exigente respeto de los derechos humanos, y no puede continuar siendo el sostén pretoriano de parcialidades políticas que actúan al margen de la justicia. La Guardia Nacional no puede seguir por el camino espinoso y equivocado que la lleve al desprestigio y hasta el odio de la población, que solo clama y lucha por la paz verdadera, su bienestar, calidad de vida y libertades.

Es el momento de oír a nuestro pueblo: cada día tiene que enfrentar el hambre y la muerte como consecuencia de la ineficiencia de un régimen que, en medio de la corrupción y el despilfarro, dilapidaron miles de millones de dólares provenientes de los altos precios del petróleo. Ésta verdad debe hacerlos a ustedes rectificar. Es el momento oportuno para hacerlo. Recuerden su juramento de servir a la patria y a sus instituciones hasta perder la vida. La Guardia Nacional debe cesar, de una vez por todas y para siempre, esa triste y vergonzosa tarea de reprimir a nuestros hombres y mujeres, que solo exigen pacíficamente la atención de las autoridades y el restablecimiento de la democracia y del Estado de derecho. Recuerden de manera especial a la juventud venezolana, que ha sido atropellada, vejada y lesionada por cumplir con un sagrado deber ciudadano, el de defender las instituciones, la democracia y tener derecho a un mejor futuro.

Esta es una reflexión cordial y respetuosa, pero categórica para todos y cada uno de los Guardias Nacionales, especialmente dirigida al alto mando y a todo el cuerpo de generales, para que recapaciten y actúen de manera irreprochable, correcta y justa, sin atender a intereses bastardos ajenos a nuestra historia de sacrificio y servicio a Venezuela y a nuestro pueblo.

Apreciados compañeros de la Guardia Nacional:

Venezuela espera de ustedes una reacción pronta y favorable, apegada a sus responsabilidades y deberes constitucionales e institucionales para bien de la patria, y de nuestra Guardia Nacional

Caracas, 13 de abril de 2017

Por el Frente Institucional Militar, firman:

Vicealmirante Rafael Huizi Clavier.(Presidente del FIM)

General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala. (Vice-presidente del FIM)

Coronel (Ej.) Rubén Darío Bustillos Rávago. (Secretario de Organización)

Coronel (Ej.) Luis Enrique Sucre (Representante del Ejército)

General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez. (Representante GN)

Capitán de Navío Pedro Rafael Betancourt. (Representante de la Armada)

Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos. (Representante de la Aviación)

General de División (Av.) Manuel Andara Clavier (Ex Presidente del FIM)

General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt (Ex Presidente del FIM)

General de Brigada (GN) Miguel Aparicio Ramírez (Ex Presidente del FIM)

General de División (Av.) Raúl Ramón Morales

General de División (Ej.) Vicente Luis Narváez Chourión

General de División (Av.) Maximiliano Hernández Vásquez

General de División (GN) Luis Felipe Nery Arrieta Ávila

General de División (GN) Landis Ferreira Zambrano

General de División. (Ej.) José Antonio Olavarría Jiménez

General de División (Ej.) Andrés Medina Torcat

General de División (Av) Julio García Pino

General de División (Ej.) Simón Luis Virgilio Tagliaferro

General de División (Av) Justo Evaristo Saavedra

General de División (GN) Enrique Prieto Silva

General de División (GN) Marcos Pacheco Melgarejo

General de División (Ej.) Alfonso Romero Romero

General de División (Ej.) Adolfo Tovar Salas

Vicealmirante Julio Lanz Castellano

Vicealmirante Andrés Eduardo Brito Martínez

General de División (GN) José Barrios Durcey

General de División (Ej.) Carlos Julio Peñaloza

Vicealmirante Antonio y Pérez Criollo

General de División (Av.) Jesús Hung Abreu

General de División (Av) Antonio Morales González

General de División (Ej.) Fernando Ochoa Antich

Vicealmirante Freddy Mota Carpio

General de División (Ej.) Oswaldo Sujú Raffo

Vicealmirante Rafael Bertorelli Moreno

General de División (Av.) Iván Darío Jiménez

General de División (Ej.) Jorge Tagliaferro De Lima

Vicealmirante Radamés Muñoz León

General de División (Av) Freddy Yánez Méndez

General de División (Ej.) Rafael Montero Revette

Vicealmirante Mario Iván Carratu Molina

Vicealmirante Carlos Ramos Flores

Vicealmirante Jesús E. Briceño García

Vicealmirante Efraín Díaz Tarazón

General de División (Ej.) Raúl Salazar Rodríguez

Vicealmirante Julio Chacón Hernández

General de División (Av.) Vladimir Filatov Riabkov

General de División (GN) Rafael Damiani Bustillos

General de División (GN.) Félix Cáceres Pinzón

Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez

General de División (GN) Luis Camacho Kayruz

General de División (Av. Regulo Anselmi Espín

General de Brigada (Ej.) Evelio Gilmond Báez

General de Brigada (Ej.) Camilo Vethencourt Rojas

General de Brigada (Ej.) José Gregorio González Rodríguez

General de Brigada (GN) Antonio Contreras Escalante

General de Brigada (GN) Raúl Cepeda

General de Brigada (Av.) Mariano Márquez Oropeza

General de Brigada (Ej.) José Alberto Osorio García

General de Brigada (GN) Humberto Seijas Pittaluga

Contralmirante Ricardo Hernández Hernández,

General de Brigada (Ej.) Gustavo Salas Paredes

General de Brigada (Ej.) José E. Godoy Peña

Contralmirante Luis Moreno Zambrano

General de Brigada (Av.) Balbino Silva Granados

General de Brigada (GN) Domingo Rojas García

General de Brigada (GN) Gilberto Mayorca 60

General de Brigada (Ej.) Raimundo Guisandes López

General de Brigada (Ej.) Juan de Dios Vierma Fuentes

Contralmirante Félix Antonio García Zambrano

General de Brigada (Av) Omar Ruiz Rodríguez

Contralmirante José Velasco Collazo

General de Brigada (Ej) Ennio Torres Izarra

Contralmirante Elías Buchzser Cabriles

Contralmirante Cesar Manzano Zavala

Contralmirante Jorge Alberto Bustamante Cáceres

Contralmirante Raúl Bustamante Pulido

General de Brigada GN) José Salazar Heredia

General de Brigada (GN) Francisco Limongi

Contralmirante Gregorio Molleja Rodríguez

General de Brigada (Ej.) Juan Ferrer Barazarte

Contralmirante Eddy Guerra Conde

General de Brigada (GN) Rafael Vera Ruiz

General de Brigada (Av.) Gonzalo Gómez García

General de Brigada (GN) Orlando Hernández Villegas

General de Brigada (Ej.) Rubén Medina Sánchez

Contralmirante Eddie Ramírez Poveda

General de Brigada (Ej.) Rafael Peña Pereira

General de Brigada (Ej.) Cesar Ramos Álvarez

General de Brigada (Av.) Eduardo Caldera Gómez

Gracias General de Brigada (Ej.) Bernardo Díaz Castillo

Contralmirante Rubén Germán Torres Leal;

Contralmirante Oscar Betancourt Patiño

General de Brigada (GN) Ramón Rodríguez Mayol

General de Brigada (Ej.) Henry Lugo Peña

General de Brigada (Ej.) Néstor González González

General de Brigada (Ej.) Guaicaipuro Lameda

General de Brigada (GN) Francisco de AsísLoreto Mejía

Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta

General de Brigada (Av.) Pedro Pereira

General de Brigada (Ej.) Luis Felipe Párraga Barrios

General de Brigada (Av.) Román Aquiles Gómez Ruíz

General de Brigada (Ej.) Rene Sericia García

General de Brigada (Ej.) Ángel Vivas Perdomo

General de Brigada (Av.) Néstor Sánchez Toro

General de Brigada (GN) Régulo Díaz Vegas

General de Brigada (Av.) Jorge Luis Guerrero Barrios

General de Brigada (Av.) Eduardo Báez Torrealba

Coronel (Ej) Gabriel Oscar Duque Vivas

Capitán de Navío Juan Bautista Márquez Moreno

Coronel (Ej) José Antonio Omaña Hernández

Coronel (GN) Alirio Miguel Cabrera

Capitán de Navío Carlos Rodríguez Bartoli\

Capitán de Navío Gonzalo Merino Valery

Coronel (Ej.) José Machillanda Pinto

Coronel (Ej.) Antonio Varela

Coronel (GN) Luis Lara Santamaría

Capitán de Navío Luis Guillermo Ramos Castillo

Coronel (Ej.) Orlando Martínez Ugueto

Coronel (Ej.) Marcos Porras Andrade

Capitán de Navío Julio Sánchez Correa

Coronel (Ej.) Orlando Suarez Galeano

Coronel (GN) Esmeri9 Delgado

Coronel (GN) Freddy Eduardo Martínez

Coronel (Av.) Ramón Francisco Guzmán Díaz,

Coronel (Av.) José Bruzco Hernández

Coronel (Ej.) Manuel Antonio Ledezma Hernández

Coronel (Av) Campo Elías Flores

Coronel (Av) Jaime Salcedo Galvis

Coronel (GN) Hidalgo Valero

Coronel (Ej.) Nelson Castro Moreno

Capitán de Navío Carlos Lavado Mottola

Capitán de Navío Luis Salas Marcano

Coronel (Av) Omar Parra Pérez

Coronel (Av) Carlos Morales Jurado

Coronel (GN) Miguel Ángel Casanova Ostos

Coronel (Av.) Humberto Álvarez Acosta

Coronel (Av.) Juan Bautista Gómez Rojas

Coronel (Av.) Pedro Gómez Moncada

Coronel (Av.) Silvino Bustillos

Coronel (GN) Omar Ángel Aranguren

Coronel (GN) Alexander Flores Lamus

Coronel (GN) Artemio Boada

Coronel (GN) Gustavo Enrique Ferrer Barroeta

Capitán de Navío Emilio De Rogatis Porreca

Coronel (Av.) Sammy Landaeta Millán

Coronel (Av.) Pedro Soto Fuentes

Coronel (GN) Oscar Briceño Domínguez

Coronel (GN) Luis Morales Parada

Coronel (Av) Antonio Ortega Brouzes

Coronel (Av) Alejandro Malpica Pérez

Coronel (GN) Jorge Rodríguez Valero

Coronel (Ej.) Otoniel Arellano Pérez

Coronel (Ej.) Widman Olaf Alcalá

Coronel (Ej.) Carlos Barito

Coronel (Ej.) Domingo Santana Gómez

Coronel (Ej.) Henry Gonzalo Escalante Ramirez

Coronel (Ej.) Yucepe Pilliery

Coronel (Ej.) Gustavo Díaz Vivas

Coronel (Av) Juan José Faría Molero

Coronel (Ej.) Juan José Rendón González

Coronel (Ej.) José Jiménez Malavé

Capitán de Navío Eduardo Ovalles Campero

Capitán de Navío Nelson Antonio Escalona Fernández

Coronela (GN) Dido Cabrera Bustillos

Coronel (Ej.) Emilio Méndez Martínez

Coronel (GN) Antonio Semprún

Coronel (Ej.) Ángel Serrano

Coronel (Ej.) Domingo Salazar Martínez

Capitán de Navío Javier Sánchez Pereira

Coronel (Av) Oswaldo Martínez

Coronel (Ej.) Carlos Daniel Rojas Pérez

Coronel (Ej.) Atilano Carrillo Bracamonte

Capitán de Navío Rubén Piña Saa

Capitán de Navío Rafael Pérez Sarmiento

Coronel (Av.) Danilo Rodríguez

Coronel (GN) Carlos M. López

Coronel (GN) Omar Dávila Flores

Capitán de Navío Clímaco Rivero Moreno

Capitán de Navío Humberto Lazo Cividane

Capitán de Navío José Santín

Capitán de Navío Bernardo Jurado Capecchi

Capitán de Navío Alberto Shadah Udelman

Capitán de Navío Eddy Méndez Pérez

Capitán de Navío Oscar Ibarra Labady

Capitán de Navío José Gregorio Noguera Torre

Capitán de Navío Nelson Rafael Camarillo Morillo

Capitán de Navío Juan Antonio Ramos Sánchez

Capitán de Navío Ángel Valero

Coronel (GN) Iván Henríquez

Coronel (GN) Williams Linares

Coronel (GN) Alex E. Montenegro Méndez

Coronel (GN) José Luis Quintana

Coronel (Ej.) Castor Torcat

Coronel (Ej.) Máximo Marchán

Coronel (Ej.) Eduardo Guzmán Pérez

Coronel (Ej.) Eduardo José Suarez Montana

Coronel (Ej.) Valmore Loaiza Baduel

Coronel (Av) Oneida Colmenares

Coronel (Av) Inés Camacho

Coronel (Av.) Emmanuel Calles Manzano

Coronel (Av.) Enio Aldazoro

Coronel (Av.) José Luis Hernández Veroes

Teniente Coronel (Av) José Guevara Gutiérrez

Teniente Coronel (Ej.) Julio César Moreno

Teniente Coronel (Ej.) Tarsicio A. Díaz Velásquez

Teniente Coronel (Av.) Guillermo Beltrán Vielma

Teniente Coronel (Av.) Moisés Brunstein Reina

Teniente Coronel (Ej.) Jesús López Planchart

Teniente Coronel (Ej.) Cesar Augusto Becerra Lujan

Capitán de Fragata Alejandro López Hernández

Capitán de Fragata José Rafael Linares Badillo

Capitán de Fragata Alonso Sader Castellanos

Capitán de Fragata Reinaldo Ramírez Dala

Capitán de Fragata Leopoldo Salas Rommer

Teniente Coronel (Ej.) Pedro Tarcicio Donaires Lozada

Teniente Coronel (Ej.) Antonio Torres Alvarado

Teniente Coronel (Ej.) Isaac Antonio Tirado Gómez

Teniente Coronel (GN) Edgar Rodríguez Vicentelli

Teniente Coronel (GN) Richard González

Teniente Coronel (GN) Carlos Romero Rico

Teniente Coronel (GN) Francisco Modesto Ignacio Serra Di Día

Teniente Coronel (Av.) Iván Ballesteros

Teniente Coronel (Av.) Arichuna Silva Romero

Mayor (Ej.) José Ramón Salas La Riva

Mayor (Ej.) Federico José Ventura Infante

Mayor (Ej.) Ángel Landaeta Yánez

Capitán de Corbeta Ali Boscán

Capitán de Corbeta Nelson Viloria

Mayor (Av.) Luis Hartmann Ruiz

Mayor (Av.) Raynell Mayella Martínez Mujica

Capitán (Ej.) Jesús Rojas Díaz

Capitán (Ej.) Jerry Suarez

Capitán (Ej.) Alfredo Salazar Bohórquez

Capitán (Ej.) Ricardo Salazar Bohórquez

Capitán (Ej.) Wismerck Martínez Medina

Capitán (Ej.) Carlos Blondell Tineo

Capitán (Ej.) Víctor Rafael Salas Estupiñan

Teniente de Navío Antonio Ríos Rojas

Teniente de Navío Carlos Rodríguez

Teniente de Navío Carlos Villalobos Franchi

Teniente de Navío Henry Clemant

Teniente de Navío Pedro Pedrosa

Capitán (Av.) Freddy Fernández Mata

Capitán (GN) Orlando Velasco

Capitán (GN) Pedro José Flores Rivero

Capitán (GN) Leonardo Carrero Araujo

Capitán (GN) José Carrero Marquina

Teniente (Ej.) Daniel Eduardo Morales

Teniente (Ej.) Carlos García Arcaya

Teniente de Fragata Carlos Rodríguez Briceño

Teniente de Fragata. Rafael Figueredo Cassini

Teniente de Fragata Alexander Orozco

Teniente (Av.) Miguel José Bravo Escalona

Teniente (Av.) Jorge Santa Cruz Terrazas

Teniente (GN) José Antonio Colina

Primer Teniente (GN) José Faria B.

Cabo 1ro. (Ej.) Ernesto Pérez

Cabo 2do. (Ej.) Ángel Humberto Martínez Camejo

DC | La Patilla