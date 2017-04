Mejía: debemos mantener presión de calle para que se restituya la AN y haya elecciones generales en 2017

El coordinador político nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, encabezó la marcha #VzlaRepudiaDictaduraConCalle a la Defensoría del Pueblo este sábado, donde insistió que a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara dos puntos de las sentencias 155 y 156, “los venezolanos no debemos conformarnos y debemos continuar en la calle ejerciendo presión pacífica hasta recuperar la democracia en Venezuela para que además de reconocerse plenamente las atribuciones de la Asamblea Nacional, sean liberados todos los presos políticos y se convoquen elecciones generales en 2017”.

“Esto tiene que servir para organizarnos y plantear una agenda de lucha desde ya, no en dos meses ni en el 2018. Tenemos que estar activos en la calle pacíficamente hasta lograr restituir el orden constitucional. La presión en las calles no puede esperar. Es ahí donde juntos vamos a recuperar la democracia”.

Mejía explicó que en los 24 estados del país hubo movilización en rechazo a la actuación del Tribunal Supremo de Justicia. “La gente está cansada de la dictadura, no quiere más chantaje, no quiere seguir perdiendo el tiempo. No podemos en esta oportunidad conformarnos con migajas, no podemos conformarnos con que echen pa’ atrás una sentencia o nos devuelvan un par de competencias, aquí no podemos conformarnos sino hasta que se restituya la democracia”.

Rechazó las agresiones de funcionarios de seguridad del Estado contra periodistas, estudiantes y diputados de la Asamblea Nacional. “Hago referencia a la periodista Elyangelica González que vimos como fue golpeada brutal y cobardemente por la Guardia Nacional. Me refiero al caso de muchos diputados que hoy nos acompañan, Carlos Paparoni, Marco Bozo y Juan Requesens que se han enfrentado a los esbirros del gobierno y a los colectivos armados para defender nuestros derechos. Hago referencia a los estudiantes que todos los días enfrentan en las calles a la dictadura. Pero, esto no es un hecho aislado, es una cadena de acontecimientos que vienen del 2015 cuando fueron derrotados y nombraron a unos Magistrados que no tienen legitimidad”.

Para el diputado por el estado Miranda, restituir la democracia significa que “se restituyan en sus cargos los diputados de Amazonas que es otra de las sentencias absurdas del TSJ, que den libertad a todos los presos políticos a los que el TSJ ha condenado injustamente, que se restituya la Asamblea Nacional y que haya sanciones a esos magistrados golpistas, pero sobre todo recuperar la democracia significa que podamos tener elecciones generales ya, este año 2017”, puntualizó.

Voluntad Popular también impulsó durante toda la jornada la etiqueta #VzlaRepudiaDictaduraConCalle en redes sociales alcanzando la tendencia numero 1 en la que miles de venezolanos expresaron su condena a sentencias del TSJ y el restablecimiento del orden constitucional.

El partido político también denunció a través de su cuenta @VoluntadPopular que funcionarios del SEBIN y la GNB uniformados retuvieron al equipo de prensa durante la cobertura de la actividad en plaza Venezuela y robaron teléfonos celulares a periodistas y camarógrafos.

