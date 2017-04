Mascherano anotó su primer gol con el Barcelona (Video)

Este miércoles el FC Barcelona no dudó para mandar al Osasuna a la segunda división tras aplastarlos 7-1 en el Camp Nou, por la jornada 34 de LaLiga. El choque tuvo un elemento extra y fue el primer gol de Javier Mascherano con el conjunto culé, luego de vestir la camiseta catalana en 319 ocasiones.

El tanto del argentino, que además fue el primero desde los once pasos en toda su carrera, llegó al 66′ cuando la pizarra estaba 5-1. El jugador de la albiceleste disparó hacía su izquierda para engañar a Sirigu, quien se lanzó al otro lado del marco.

El “Jefecito”, que desde hace siete años no marcaba en un partido oficial de clubes, llegó a los vestuaios blaugrana en el cierre de la temporada 2010-11 procedente del Liverpool. Justamente fue con los ingleses cuando convirtió su última diana el 25 de febrero de 2010 en Copa UEFA ante el Unirea de Rumanía, según lo expresado por Alexis Martín-Tamayo en su cuenta de Twitter.

Buena @Mascherano 😄😄😄felicitaciones!! Gran trabajo y 3 puntos 👏👏👏 Come on @Mascherano 😄😄😄congratulations!! Great work and 3 more points 👏👏👏 pic.twitter.com/52J6orPBcb

⚽️ Min 67. @Mascherano cobra pênalti com força, no meio do gol e marca seu 1º gol com a camisa do Barça (6-1) #FCBLive 🔵🔴 pic.twitter.com/SbMBvKUSAA

— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 26, 2017